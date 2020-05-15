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15 мая 2020 года 16:50
BofA понизил прогноз ключевой ставки ЦБ РФ на конец 2020г до 3,5%
Bank of America (BofA) понизил прогноз ключевой ставки ЦБ РФ на конец 2020 года до 3,5% годовых, включая ожидаемое снижение на 100 базисных пунктов - до 4,5% - по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ по ставке в июне, говорится в обзоре главного экономиста инвестбанка по РФ Владимира Осаковского. "Мы ожидаем, что инфляция достигнет пика около 3,5% в июне-июле текущего года с вероятным замедлением во II половине 2020 года из-за слабости потребительского спроса и потенциально богатого урожая. На фоне резкого спада в экономике это оставляет для ЦБ достаточно места для смягчения денежно-кредитной политики", - пишет Осаковский. Кроме того, в обзоре сообщается, что, по мнению эксперта, рынок ОФЗ привлекателен, так как имеет потенциал для снижения доходностей. Аналитик отмечает, что в настоящее время в оценке ОФЗ заложено понижение ключевой ставки на 120 базисных пунктов против 200 базисных пунктов, которые ожидает Осаковский. Эксперт считает, что, несмотря на снижение ключевой ставки, рубль будет укрепляться на фоне восстановления цен на нефть и продаж валюты Центробанком в рамках бюджетного правила и сделки по покупке правительством пакета акций Сбербанка (MOEX: SBER).
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