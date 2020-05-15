Спрос на длинные ОФЗ может вырасти - Sberbank CIB

Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, отмечают, что спрос на длинные ОФЗ может вырасти, а сейчас доходность 20-летних бумаг составляет 6,14%, говорится в комментарии банк.

Банк России в четверг вечером объявил, что первый аукцион РЕПО сроком на один месяц состоится 25 мая, а 22 июня будет проведен аукцион РЕПО сроком на год. Минимальная ставка РЕПО на один месяц устанавливается на уровне ключевой ставки плюс 10 б п., ставка, сложившаяся по итогам аукциона, не будет изменяться. По аукционам РЕПО на год установлена плавающая процентная ставка, равная ключевой ставке плюс 25 б. п. Объем размещения средств пока не называется, ЦБ сообщил, что он будет определяться перед аукционами "исходя из текущей и прогнозируемой ситуации с ликвидностью банковского сектора".

С конца апреля ЦБ проводил аукционы РЕПО тонкой настройки на срок до шести дней в объеме 500-800 млрд руб., однако в некоторые дни объемы операций были нулевыми.

"Регулятор обеспечивает вливания рублевой ликвидности не только через операции РЕПО, - указывает аналитик Sberbank CIB Николай Минко. - Например, ЦБ погашает купонные облигации: на текущей неделе объем таких погашений составил 400 млрд руб., а в обращении остались КОБР еще на 1,1 трлн руб. Мы также ожидаем увеличения рублевой ликвидности за счет сокращения наличности в обращении на фоне восстановления экономической активности и роста расходов Минфина (подробнее см. в выпуске "Денежный рынок. Еженедельный обзор" от 12 мая). Мы полагаем, что лимит по операциям РЕПО сроком на месяц в мае не превысит 0,5 трлн руб., а совокупный объем РЕПО на месяц и на год составит не более 1,5 трлн руб.".

Теоретически российские банки могут использовать РЕПО сроком на год, чтобы профинансировать покупки ОФЗ. "Если допустить, что ЦБ снизит ключевую ставку с текущих 5,5% до 4,5% в июне - июле, и добавить к этому 25 б. п. (как предусмотрено ЦБ), то средняя ставка годового рублевого РЕПО составит 4,75-4,80%, - отмечает эксперт Sberbank CIB. - Размещенные вчера пятилетние ОФЗ котируются сегодня с доходностью 5,28%. Мы полагаем, что ставка РЕПО будет выгодна для покупки таких бумаг, но не ждем, что подобные операции станут очень популярны, т. к. участники рынка начали опасаться, что ЦБ может начать повышение ставки в 2021 году (однако это не является нашим базовым сценарием). Мы полагаем, что ставка РЕПО будет выгодна для покупки таких бумаг, но не ждем, что подобные операции станут очень популярными. В то же время спрос на длинные бумаги может вырасти - сейчас доходность 20-летних ОФЗ составляет 6,14%".