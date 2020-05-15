Sberbank CIB ожидает возобновления роста цен на золото после начала торгов в США

Аналитик Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, Мария Красникова отмечает, что в пятницу ожидается достаточно много значимых публикаций: во многих странах еврозоны будут обнародованы оценки ВВП, в США выйдут отчет ФРС по финансовой стабильности за 2020 год и индекс деловой активности в обрабатывающем секторе штата Нью-Йорк (Empire State Manufacturing), а также статистика по промышленному производству и розничным продажам. "Мы ожидаем, что после начала торгов в США может возобновиться рост цен на золото, которые, вероятно, протестируют технический уровень $1747 за унцию", - пишет она в своем комментарии.