Sberbank CIB не ждет устойчивого восстановления цен на нефть до июня, говорится в комментарии аналитического подразделения Sberbank Investment Research.

Нефть дорожает на фоне оптимистичного отчета МЭА и увеличения нефтепереработки в Китае. В пятницу инвесторы будут анализировать данные по ВВП еврозоны за 1К20. Кроме того, в США будут обнародованы отчет ФРС о финансовой стабильности за 2020 год, индекс деловой активности в обрабатывающем секторе Нью-Йорка (Empire State Manufacturing), статистика по розничным продажам, промышленному производству, индекс потребительской уверенности от Мичиганского университета и данные Baker Hughes по действующим буровым установкам. Ухудшение отношений между США и Китаем, вероятно, снова будет в центре внимания СМИ.

"Дальнейшее повышение цен на нефть, вероятно, позволит котировкам Brent проверить на прочность технический уровень сопротивления $33,2/барр., но, на наш взгляд, в пятницу он вряд ли будет пробит. Мы считаем текущий восходящий тренд неустойчивым, и полагаем, что в мае рынку нефти еще предстоят новые спады. Мы не ждем устойчивого восстановления цен на нефть до июня", - указывает аналитик Михаил Шейбе.