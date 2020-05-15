Наблюдаемый рост нефтяных котировок вряд ли можно назвать устойчивым - "Нордеа банк"

Вряд ли в нынешних условиях наблюдаемый рост нефтяных котировок можно с уверенностью назвать устойчивым, поскольку большинство данных говорят о том, что восстановление мировой экономики, скорее всего, будет происходить весьма медленно, говорится в обзоре "Нордеа банка".

"Мы сохраняем свой взгляд на то, что до появления фундаментальных предпосылок в пользу устойчивого восстановления мировой экономики и спроса на нефть актуальными остаются уровни нефтяных котировок вблизи $30/bbl (Brent). При этом в случае появления новых сообщений по данному вопросу (как мы это наблюдаем сейчас) котировки могут временно отходить от этой отметки", - пишут специалисты банка.