Половина компаний РФ продержится не более 1-3 месяцев в текущем режиме ограничений, а еще 10% уже на грани - апрельский опрос EY

Половина компаний РФ - 51% - сможет продержаться не более 1-3 месяцев в текущем режиме ограничений, а у 10% бизнес уже находится на грани закрытия или окажется в безвыходной ситуации при продлении ограничительных мер более чем на две недели, свидетельствуют данные опроса, проведенного EY с 24 по 30 апреля 2020 года среди руководителей более 230 российских компаний, относящихся как к малому и среднему, так и к крупному бизнесу.

Как говорится в исследовании, оставшиеся 15% утверждают, что запаса прочности их бизнеса хватит на 3-6 месяцев. И только 24% руководителей ответили, что ограничительные меры не представляют угрозу для выживания их компаний.

Результаты опроса показали, что запас прочности напрямую связан с размером бизнеса: среди малых и средних предприятий (МСП) до 20% уже в конце апреля находились на грани закрытия в ближайшие недели, для крупных частных компаний аналогичный показатель составил 7%. Средний запас прочности и для МСП, и для крупных частных компаний составил не более 1-2 месяцев (такого мнения придерживаются 47% и 39% руководителей соответственно). Между тем 80% топ-менеджеров крупных компаний с государственным участием были не согласны с тем, что текущий кризис может привести к прекращению их деятельности.

По данным опроса, около 80% респондентов отметили наличие в своих отраслях кризисных явлений, связанных с ограничительными мерами в период эпидемии. При этом 27% руководителей сообщили о снижении выручки более чем на 50%, еще 25% - о снижении на 20-50%, 27% - о незначительном снижении выручки не более чем на 20%.

"Среди отметивших снижение выручки более чем на 30% оказалось больше всего представителей компаний из сфер автомобилестроения, аэропортовой деятельности, туризма и гостеприимства, образования, недвижимости, производства промышленной продукции, розничной торговли, транспорта и логистики. Небольшая доля опрошенных (6%) отметила положительную динамику выручки. Данные респонденты представляют в основном сектора производства товаров повседневного спроса, розничной торговли, информационно-коммуникационных технологий. Согласно результатам исследования, меньше других пострадали от кризиса предприятия химической промышленности, компании из сферы медицины и фармацевтики, а также производства товаров повседневного спроса", - говорится в материалах EY.

Более того, в них сообщается, что при анализе влияния ограничительных мер на экономическую активность в разрезе типов компаний по размеру видно, что доля руководителей малых и средних предприятий (64%), отметивших снижение выручки более чем на 30%, существенно превышает аналогичный показатель среди крупных частных и государственных компаний (29% и 19% соответственно).

По мнению почти половины респондентов, восстановление экономики после снятия ограничительных мер займет более года. Еще 27% ответивших рассчитывают на возвращение к докризисным показателям в течение 6-12 месяцев. Только 21% респондентов надеются на восстановление экономики в течение полугода.

Как подчеркивается в исследовании, различия в оценках периода восстановления экономики компаниями различных сегментов или отраслей незначительны.

Оценки участников опроса относительно восстановления собственного бизнеса после отмены ограничительных мер были чуть более пессимистичны по сравнению с их же прогнозами по экономике в целом: 15% респондентов полагали, что бизнес не вернется к докризисным уровням выручки, 36% считали, что на это потребуется более года. На оперативное восстановление деловой активности (в течение трех месяцев) рассчитывали только 15%.

При анализе ответов в разрезе типа компаний было отмечено, что руководители крупных предприятий были несколько более оптимистичны относительно сроков восстановления деловой активности (38% из них рассчитывают на восстановление в течение 6-12 месяцев). В то же время 45% руководителей МСП прогнозировали возврат к докризисным оборотам более чем за год. Примечательно, что среди представителей малого и среднего бизнеса также более популярны оказались прогнозы о невозможности выхода на докризисный уровень: так считают 20% МСП против 13% крупных компаний.

Ожидания относительно восстановления бизнеса не зависели от отраслей. Между тем чуть больше оптимизма проявили представители компаний в сферах информационно-коммуникационных технологий, фармацевтики и медицины, химической промышленности, строительства и финансов.

Наиболее популярные антикризисные меры, применяемые респондентами, включали снижение операционных затрат (38%), снижение/отсрочку арендной платы (30%), перевод сотрудников на неполную рабочую неделю (26%), пересмотр условий договоров с поставщиками (24%), снижение заработной платы штата (20%) и снижение нормы рентабельности (19%).

В качестве крайних мер, к которым компании не готовы или не планируют обратиться, были отмечены отправка персонала в неоплачиваемый отпуск, сокращение персонала, реструктуризация кредитов.

Как показал опрос, в целом набор наиболее популярных антикризисных мер не зависит от размера предприятий: и МСП, и крупные компании пользуются обозначенными выше инструментами приблизительно в равной степени.

Наиболее значимое отличие заключается в том, что малый и средний бизнес использует эти меры более активно, а также более расположен к снижению нормы рентабельности.

Менее активны в использовании упомянутых антикризисных мер государственные компании, в основном они применяют другие способы снижения операционных затрат.

Руководители компаний продемонстрировали довольно высокий уровень осведомленности (от 70% ответивших) о мерах государственной поддержки. Однако о мерах отраслевой поддержки, региональной поддержки и возможности получения налогового вычета по расходам на борьбу с коронавирусом, а также субсидиях/возмещении затрат на маркетинг, экспорт, инжиниринг, развитие (только для города Москвы) и возможностях отсрочки лизинговых платежей они информированы хуже.

Принятые пакеты мер в большей степени предназначены для малого и среднего бизнеса, что нашло отражение в результатах опроса: именно эти предприятия используют их наиболее активно. Тем не менее эксперты EY отмечают, что уровень осведомленности о доступных мерах среди руководителей МСП несколько ниже, чем по выборке в целом.

Наиболее важными из используемых мер поддержки для МСП стали: снижение ставки страховых взносов (31%), снижение платы по договорам аренды недвижимого имущества (22%), неприменение санкций за неисполнение договора по факту наступления форс-мажора (20%).

Среди наименее значимых оказались меры, не связанные напрямую со снижением операционных или постоянных расходов, а скорее, направленные на общее облегчение ведения хозяйственной деятельности: перенос сроков подачи налоговой отчетности, мораторий на подачу заявлений о банкротстве и взыскании долгов, отсрочка по уплате налогов и взносов, отсрочка штрафов и пеней по ЖКХ.

Между тем большинство компаний сектора услуг и розничной торговли (без учета продуктового ритейла) критически нуждаются в господдержке. Однако из-за того, что критерии отнесения компаний к пострадавшим отраслям зачастую оказываются формальными или слишком жесткими, многие предприятия не имеют возможности получить необходимую помощь.

В период восстановления после снятия ограничений, связанных с эпидемией, руководители МСП отметили важность сглаживания перехода к стандартному режиму налогообложения и выплате отсроченных платежей, необходимость сохранения режима поддержки на более продолжительный период до полного восстановления, а также льготного финансирования на формирование оборотного капитала. Для крупных частных компаний в период восстановления, помимо уже перечисленных мер, будут актуальны компенсации затрат (транспортировка, приобретение оборудования и другие расходы).