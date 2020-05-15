Sova Capital подняла рекомендацию для акций Ростелекома до "покупать"

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Инвестиционная компания Sova Capital повысила рекомендацию для обыкновенных и привилегированных акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

Новая прогнозная стоимость обыкновенных акций "Ростелекома", рассчитанная аналитиками, составляет 93,9 рубля за штуку, "префов" - 78,8 рубля за штуку.

Как говорится в обзоре Sova Capital, в отчете за первый квартал 2020 года "Ростелеком" впервые представит консолидированные цифры с учетом показателей Tele2 и DataLine, что, по мнению экспертов инвесткомпании, может стать позитивным катализатором для котировок бумаг компании, так как рынок сможет лучше оценить перспективы роста и генерации FCF "Ростелекома". "Мы также считаем, что ключевой бизнес компании, включающий облачные сервисы, широкополосный интернет и телевидение, относительно устойчив в условиях пандемии коронавируса, что еще не полностью учтено рынком в текущей стоимости акций", - пишут аналитики.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены обыкновенных акций "Ростелекома", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет 89,81 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 80,61 рубля за штуку.