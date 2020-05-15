.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Еврооблигации PHORRU 21 выглядят привлекательно в качестве инструмента для удержания до погашения - "БКС Глобал Маркетс"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
15 мая 2020 года 12:10
Еврооблигации PHORRU 21 выглядят привлекательно в качестве инструмента для удержания до погашения - "БКС Глобал Маркетс"
Еврооблигации PHORRU 21 выглядят привлекательно в качестве инструмента для удержания до погашения, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Несмотря на восстановление выручки и EBITDA к/к, в годовом сравнении финансовые результаты "ФосАгро" за 1К20 по МСФО оказались слабыми, отмечают аналитики "БКС Глобал Маркетс". Компания оптимизировала график погашения долга и уменьшила риски рефинансирования. Долговая нагрузка не изменилась (1,8x) и вряд ли заметно сократится, учитывая существенный объем инвестиций и дивиденды. "Еврооблигации PHORRU торгуются на уровне выпусков в рейтинговой категории BBB- и оценены справедливо, при этом PHORRU 21 (YTM 2.42%) выглядит привлекательно в качестве инструмента для удержания до погашения", - считают специалисты "БКС Глобал Маркетс". В 1К20 выручка "ФосАгро" выросла на 15% к/к (до $961 млн) на фоне некоторой стабилизации цен на удобрения при увеличении продаж фосфорной продукции –MAP, NPK, NP (+24%) – в основном на российском рынке. EBITDA подскочила на 56% к/к - до $278 млн, рентабельность повысилась до 29% против 21% в 4К19 на фоне снижения производственных издержек и оптимизации операционных расходов. Операционный денежный поток увеличился на 144% благодаря росту выручки и рентабельности, а также вследствие высвобождения оборотного капитала. В то время как капзатраты снизились на 41% к/к - до $131 млн, FCF оказался положительным и составил $274 млн, из которых $93 млн были направлены на выплату дивидендов. В результате общий долг практически не изменился – $2,2 млрд, а чистый долг уменьшился на 8% к/к (до $2 млрд) благодаря увеличению денежных средств на 102% к/к. Соотношение Чистый долг/EBITDA осталось на уровне 1,8x "ФосАгро" оптимизировала график погашения долга: доля краткосрочных обязательств снизилась до 11% против 27% на конец 2019 г. при покрытии денежными средствами 1,1x в основном за счет погашения PHORRU 25 объемом $500 млн в январе 2020 г.
.
Компании упоминаемые в новости: ФосАгро
.
15 мая 2020 года 16:06
"Индексный фонд с привязкой к американскому ИТ-сектору FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF, отслеживающий динамику соответствующего индекса MSCI USA IT и позволяющий инвестировать сразу в целый портфель из акций компаний сферы информационных технологий, за период с последнего... читать дальше
.15 мая 2020 года 15:03
ГК "ФИНАМ" понижает рекомендацию для акций ВТБ с "Покупать" до "Держать", говорится в комментарии инвесткомпании. "Среднесрочный фон складывается довольно неблагоприятный для банков, и в условиях экономического кризиса мы не видим факторов для роста", - отмечает аналитик "ФИНАМа" Наталия... читать дальше
.15 мая 2020 года 14:34
Риски остаются высокими, но можно начинать стратегическое увеличение позиций в акциях, особенно в циклических секторах - УК "Альфа-Капитал"
Мировая экономика будет восстанавливаться по мере снятия ограничительных мер, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал". Риски остаются высокими, но можно начинать стратегическое увеличение позиций в акциях, особенно в циклических секторах, полагает директор по анализу финансовых рынков и... читать дальше
.15 мая 2020 года 13:46
Аналитик Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, Мария Красникова отмечает, что в пятницу ожидается достаточно много значимых публикаций: во многих странах еврозоны будут обнародованы оценки ВВП, в США выйдут отчет ФРС по финансовой стабильности за 2020 год и... читать дальше
.15 мая 2020 года 13:30
Sberbank CIB не ждет устойчивого восстановления цен на нефть до июня, говорится в комментарии аналитического подразделения Sberbank Investment Research. Нефть дорожает на фоне оптимистичного отчета МЭА и увеличения нефтепереработки в Китае. В пятницу инвесторы будут анализировать данные по ВВП... читать дальше
.15 мая 2020 года 13:04
Техническая картина по индексу S&P500 выглядит хрупкой, риск новой волны коррекции увеличивается, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Выкуп четверга говорит о том, что "быки" по-прежнему активны. В то же время индикаторы и MACD ухудшаются, хотя и остаются на значениях, которые... читать дальше
.15 мая 2020 года 12:43
Вряд ли в нынешних условиях наблюдаемый рост нефтяных котировок можно с уверенностью назвать устойчивым, поскольку большинство данных говорят о том, что восстановление мировой экономики, скорее всего, будет происходить весьма медленно, говорится в обзоре "Нордеа банка". "Мы сохраняем свой... читать дальше
.15 мая 2020 года 10:28
Фьючерсам на Brent удалось закрепиться выше $31 за баррель, однако, с технической точки зрения, инструмент остается в рамках прежнего торгового диапазона $29-32 за баррель, поэтому потенциал дальнейшего укрепления выглядит ограниченным, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь... читать дальше
.15 мая 2020 года 09:33
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в "плюсе". Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу. читать дальше
.14 мая 2020 года 18:30
Аналитики ГК "ФИНАМ" полагают, что пандемический кризис поможет Cisco Systems выйти на новый уровень, и сохраняют рекомендацию "покупать" для акций компании, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Заины Саидовой. "Опубликованная квартальная отчетность Cisco Systems показала, что... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.