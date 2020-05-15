Sova Capital подняла рекомендацию для акций Ростелекома до "покупать"

Инвестиционная компания Sova Capital повысила рекомендацию для обыкновенных и привилегированных акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

Новая прогнозная стоимость обыкновенных акций "Ростелекома", рассчитанная аналитиками, составляет 93,9 рубля за штуку, "префов" - 78,8 рубля за штуку.