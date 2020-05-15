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15 мая 2020 года 10:41
Спрос на облигации EM незначительно вырос, акции EM 13-ю неделю в аутсайдерах - "БКС Глобал Маркетс"
(добавлен текст после 2-го абзаца) Спрос на облигации EM (развивающиеся рынки) с 7 по 13 мая 2020 года незначительно вырос, однако акции EM 13-ю неделю находятся в аутсайдерах, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за отчетный период составил $110 млн против оттока $150 млн неделей ранее, по данным EPFR Global. "Отток капитала из фондов акций GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки) продолжается 13 недель подряд: на прошлой неделе инвесторы забрали еще $1,5 млрд. Небольшие притоки в российские фонды на предыдущей неделе также развернулись: чистый отток капитала за неделю составил $53 млн (фонд iShares MSCI Russia ETF отчитался об оттоках в размере $36 млн, Prosperity CM SICAV Russian Prosperity Fund - $30 млн). В ближайшие недели акции EM и России, вероятно, останутся в аутсайдерах - мы сохраняем краткосрочный нейтрально негативный взгляд", - пишет Смольянинов. Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 7 по 13 мая составил порядка $120 млн (вторая худшая неделя с марта) против оттока $110 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $50 млн (крупнейший отток с марта) по сравнению с притоком $20 млн на предыдущей неделе. "Фонды облигаций GEM показали третью лучшую неделю после мартовской "бойни", отчитавшись о чистых притоках в размере $150 млн - небольшой объем, но результат все равно можно считать позитивным. Динамика потоков в российских фондах облигаций остается подавленной. По всей видимости, на данный момент для инвесторов более комфортен облигационный риск EM, поскольку этому классу активов удается привлекать новые деньги даже в текущих непростых условиях", - говорится в обзоре. В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый приток капитала в районе $20 млн (вторая лучшая неделя с февраля) против оттока на уровне $40 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, был зафиксирован небольшой приток.
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