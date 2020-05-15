Интерес к рублю пока сохранится - "Открытие Брокер"

Факторами поддержки рубля остаются продажи валюты в рамках бюджетного правила, во второй половине мая начнёт ощущаться влияние налогового периода, отмечает в комментарии "Открытие Брокер" ведущий аналитик Андрей Кочетков. Кроме того, на рынке сохраняются ожидания, что ЦБ РФ продолжит снижать ставку, что было подкреплено весьма высоким спросом на ОФЗ. Соответственно, указывает специалист, эти ожидания сохранят интерес к рублю как минимум до следующего заседания ЦБ РФ.