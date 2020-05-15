Индекс Мосбиржи будет торговаться вблизи отметки 2600 пунктов - Промсвязьбанк

Улучшение ценовой конъюнктуры на нефтяном рынке позволит индексу Мосбиржи в пятницу отыграть часть потерь четверга, но внешний фон остается нестабильным, что может оказать сдерживающее влияние во второй половине торгов, считает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. Индекс Мосбиржи будет торговаться вблизи отметки в 2600 пунктов, предпринимая попытки к росту, но для акцентированного восходящего движения поводов пока нет, полагает специалист банка.