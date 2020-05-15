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15 мая 2020 года 09:58
Индекс Мосбиржи будет торговаться вблизи отметки 2600 пунктов - Промсвязьбанк
Улучшение ценовой конъюнктуры на нефтяном рынке позволит индексу Мосбиржи в пятницу отыграть часть потерь четверга, но внешний фон остается нестабильным, что может оказать сдерживающее влияние во второй половине торгов, считает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. Индекс Мосбиржи будет торговаться вблизи отметки в 2600 пунктов, предпринимая попытки к росту, но для акцентированного восходящего движения поводов пока нет, полагает специалист банка.
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15 мая 2020 года 16:06
"Индексный фонд с привязкой к американскому ИТ-сектору FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF, отслеживающий динамику соответствующего индекса MSCI USA IT и позволяющий инвестировать сразу в целый портфель из акций компаний сферы информационных технологий, за период с последнего... читать дальше
.15 мая 2020 года 15:03
ГК "ФИНАМ" понижает рекомендацию для акций ВТБ с "Покупать" до "Держать", говорится в комментарии инвесткомпании. "Среднесрочный фон складывается довольно неблагоприятный для банков, и в условиях экономического кризиса мы не видим факторов для роста", - отмечает аналитик "ФИНАМа" Наталия... читать дальше
.15 мая 2020 года 14:34
Риски остаются высокими, но можно начинать стратегическое увеличение позиций в акциях, особенно в циклических секторах - УК "Альфа-Капитал"
Мировая экономика будет восстанавливаться по мере снятия ограничительных мер, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал". Риски остаются высокими, но можно начинать стратегическое увеличение позиций в акциях, особенно в циклических секторах, полагает директор по анализу финансовых рынков и... читать дальше
.15 мая 2020 года 13:46
Аналитик Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, Мария Красникова отмечает, что в пятницу ожидается достаточно много значимых публикаций: во многих странах еврозоны будут обнародованы оценки ВВП, в США выйдут отчет ФРС по финансовой стабильности за 2020 год и... читать дальше
.15 мая 2020 года 13:30
Sberbank CIB не ждет устойчивого восстановления цен на нефть до июня, говорится в комментарии аналитического подразделения Sberbank Investment Research. Нефть дорожает на фоне оптимистичного отчета МЭА и увеличения нефтепереработки в Китае. В пятницу инвесторы будут анализировать данные по ВВП... читать дальше
.15 мая 2020 года 13:04
Техническая картина по индексу S&P500 выглядит хрупкой, риск новой волны коррекции увеличивается, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Выкуп четверга говорит о том, что "быки" по-прежнему активны. В то же время индикаторы и MACD ухудшаются, хотя и остаются на значениях, которые... читать дальше
.15 мая 2020 года 12:43
Вряд ли в нынешних условиях наблюдаемый рост нефтяных котировок можно с уверенностью назвать устойчивым, поскольку большинство данных говорят о том, что восстановление мировой экономики, скорее всего, будет происходить весьма медленно, говорится в обзоре "Нордеа банка". "Мы сохраняем свой... читать дальше
.15 мая 2020 года 10:28
Фьючерсам на Brent удалось закрепиться выше $31 за баррель, однако, с технической точки зрения, инструмент остается в рамках прежнего торгового диапазона $29-32 за баррель, поэтому потенциал дальнейшего укрепления выглядит ограниченным, считает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь... читать дальше
.15 мая 2020 года 09:33
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в "плюсе". Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу. читать дальше
.14 мая 2020 года 18:30
Аналитики ГК "ФИНАМ" полагают, что пандемический кризис поможет Cisco Systems выйти на новый уровень, и сохраняют рекомендацию "покупать" для акций компании, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Заины Саидовой. "Опубликованная квартальная отчетность Cisco Systems показала, что... читать дальше
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