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14 мая 2020 года 12:52
Рискофобия на рынках усилилась на фоне опасений преждевременной отмены карантина во многих странах - Sberbank CIB
Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, отмечают, что рискофобия на рынках усилилась на фоне опасений преждевременной отмены карантина во многих странах, говорится в аналитическом материале банка. "Спрос на риск в среду снизился еще больше после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, - указывает эксперт Sberbank CIB Алиса Закирова. - В конце прошлой недели фьючерсы на ставки федеральных фондов, отражающие ожидания инвесторов в отношении ставки ФРС, стали указывать на вероятность того, что в декабре она достигнет отрицательных значений. На текущей неделе участники рынка сосредоточили внимание на комментариях представителей ФРС США на эту тему. Все они, в том числе глава Федрезерва Джером Пауэлл, заявили, что считают отрицательные ставки нецелесообразными. По словам председателя ФРС, регулятор даже не рассматривает такой вариант. Джером Пауэлл также отметил, что масштабы и скорость нынешнего экономического спада не имеют прецедентов, и что такой тяжелой ситуации не наблюдалось со времен Второй мировой войны. Он заявил, что текущие проблемы с ликвидностью могут превратиться в проблемы с платежеспособностью, и призвал Конгресс США увеличить бюджетные расходы". Опасения, связанные с преждевременной отменой карантинных ограничений и угрозой второй волны эпидемии, усилились после того, как Энтони Фаучи, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, заявил, что ситуация с коронавирусом пока не взята под контроль. Вчера американский министр финансов Стивен Мнучин сообщил, что Белый дом обеспокоен здоровьем граждан США, но при этом отметил, что слишком долгое ожидание может нанести серьезный экономический ущерб и, что экономическая деятельность будет постепенно возобновляться. "Обеспокоенность экономическими перспективами продолжает оказывать давление на фондовые индексы (американские индикаторы вчера просели еще на 1,5-2%). В то же время как защитных активов растут умеренно: золото вчера подорожало на 0,8%, доходность 10-летних гособлигаций США опустилась на 3 б. п. относительно уровней закрытия вторника до 0,63%. Сегодня утром рискофобия сохраняется и на фондовых рынках в Азии, валюты развивающихся рынков слабеют против доллара", - отмечает аналитик Sberbank CIB.
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