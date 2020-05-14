Рубль в четверг останется в диапазоне 73,50-74,50/USD - РФПИ

Рубль в четверг останется в диапазоне 73,50-74,50/USD, его ближайшие перспективы пока выглядят довольно сбалансированно, хотя некоторая волатильность может сохраняться, отмечается в комментарии РФПИ.

"Торги среды рубль провел довольно волатильно, в течение дня подрастая до 73,00/USD, а к вечеру опускаясь до 74,00/USD, - комментирует главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. - Ухудшение внешнего фона и снижение стоимости сырья были основными факторами извне. Внутренние же потоки на рынке оставались, преимущественно, благоприятными для российской валюты: корпоративные продажи долларов, покупки нерезидентами госбондов на аукционе и интервенции ЦБ в рамках бюджетного правила поддерживали предложение валюты в достаточном объеме. Восстановление спроса на импорт, вероятно, будет небыстрым, учитывая лишь постепенное снятие карантинных ограничений".

По мнению Д. Полевого, спекулятивные позиции в рубле к 5 мая оставались на довольно умеренном уровне (чистый "лонг" в размере 16% от общего числа позиций против 50% в январе-феврале), что указывает на пониженные риски ослабления за счет нерезидентов. "Покупки валюты со стороны населения также вряд ли представляют большой риск, несмотря на перспективу уверенного снижения ставок по депозитам, поскольку совокупный шок для доходов населения потребует активного использования сбережений теми, у кого они есть. В итоге, ближайшие перспективы рубля пока выглядят довольно сбалансированно, хотя некоторая волатильность может сохраняться, и потенциал роста также выглядит, с нашей точки зрения, ограниченным без устойчивого значимого позитива с сырьевого и внешних рынков. Поэтому сегодня ожидаем сохранения торгового диапазона 73,50-74,50/USD", - заключает эксперт РФПИ.