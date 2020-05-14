Риски дальнейшего давления на нефтяной рынок остаются повышенными - "Нордеа банк"

Локальные и глобальные факторы говорят о том, что риски дальнейшего давления на нефтяной рынок остаются повышенными, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Американское министерство сообщило о том, что запасы сырой нефти в Штатах на прошлой неделе снизились на 0,7 mbd, что стало первым снижением запасов сырой нефти с января. Кроме того, на 0,3 mbd сократилась и добыча нефти в США. Тем не менее, такие данные не оказали значимой поддержки нефтяным котировкам, поскольку "аппетит" к рисковым активам в среду оставался ослабленным в условиях продолжающихся трений в отношениях между США и Китаем, отмечают аналитики банка.

Не добавляет оптимизма нефтяному рынку и тот факт, что ОПЕК пересмотрел вниз прогноз по спросу на нефти в 2020 году. Теперь организация ждет рекордного падения спроса на 9 mbd.

Таким образом, обращают внимание в "Нордеа банке", как локальные, так и глобальные факторы говорят о том, что риски дальнейшего давления на нефтяной рынок остаются повышенными.