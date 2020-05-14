.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Снятие карантина поможет нефтяным котировкам - ИК "Фридом Финанс"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
14 мая 2020 года 11:42
Снятие карантина поможет нефтяным котировкам - ИК "Фридом Финанс"
Снятие карантина поможет нефтяным котировкам и наряду с мерами сокращения расходов частично сбалансирует бюджеты стран-экспортеров, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. "Страны-экспортеры остро ощущают необходимость координации уровня добычи, - подчеркивает эксперт ИК. - Например, дефицит бюджета Саудовской Аравии, который почти полностью финансируется за счет дивидендов и налогов от Saudi Aramco, достиг $9 млрд. По итогам года он может достичь 13% ВВП. Уже произошли важные изменения в социальной и фискальной политике государства. С 1 июня будет приостановлена выплата прожиточного минимума, а с 1 июля повышен в 3 раза до 15% налог на добавленную стоимость. В ОАЭ добыча в течение месяца с 9 марта возросла на 332 тыс. б/с. Кувейт же нарастил извлекаемые объемы сырья на 259 тыс. б./с.". Аналитик ИК "Фридом Финанс" обращает внимание на то, что после заключения новой сделки стран-экспортеров, ограничившей возможность бесконтрольного наращивания добычи, происходит обратная ситуация: страны-экспортеры Персидского залива стремятся снизить добычу более существенно, чем позволяет "сделка". Обязательства в рамках новой "сделки" стран-экспортеров, а также попытка поддержать цену на "черное золото" повлияла на решение Саудовской Аравией сократить добычу в июне дополнительно на 1 млн.баррелей/сутки до 7,5 млн. За ней последовали ОАЭ, снизивший извлекаемые запасы на 100 тыс. б/с и Кувейт, на 80 тыс. б/с. "Остается констатировать, что данные меры не привели к росту котировок нефти. Brent консолидируется в районе $30/баррель. Однако, вероятно дополнительные сокращения предотвратили падение в диапазон $22-28/баррель при котором существенная часть мировой добычи становится нерентабельной. В июне мировая добыча нефти должна упасть до 18-летнего минимума. Ожидаем, что снятие мер карантина поможет нефтяным котировкам, и наряду с мерами сокращения расходов частично сбалансирует бюджеты стран-экспортеров", - заключает Е. Миронюк.
.
14 мая 2020 года 14:08
Инвесторы опасаются обострения американо-китайского конфликта, но рынок пока не находит веских причин для серьёзного движения наверх или вниз, говорится в комментарии Московского кредитного банка. "Окончание майских выходных, заявление президента о постепенном выходе с режима самоизоляции, а... читать дальше
.14 мая 2020 года 12:52
Рискофобия на рынках усилилась на фоне опасений преждевременной отмены карантина во многих странах - Sberbank CIB
Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, отмечают, что рискофобия на рынках усилилась на фоне опасений преждевременной отмены карантина во многих странах, говорится в аналитическом материале банка. "Спрос на риск в среду снизился еще больше после... читать дальше
.14 мая 2020 года 12:00
Локальные и глобальные факторы говорят о том, что риски дальнейшего давления на нефтяной рынок остаются повышенными, говорится в обзоре "Нордеа банка". Американское министерство сообщило о том, что запасы сырой нефти в Штатах на прошлой неделе снизились на 0,7 mbd, что стало первым снижением... читать дальше
.14 мая 2020 года 10:34
Вероятный сценарий для индекса S&P500 - консолидация в пределах диапазона 2800-2900 пунктов - ГК "ФИНАМ"
Индекс S&P500, с точки зрения технического анализа, не смог закрепиться выше отметки 2900 пунктов и откатился вниз к уровню 2800 пунктов, выступающему в настоящее время в качестве поддержки. Наиболее вероятным сценарием, по мнению аналитика ГК "ФИНАМ" Анны Зайцевой, является консолидация в... читать дальше
.14 мая 2020 года 10:20
Сентимент на мировых рынках ухудшился, в то время как участники ОПЕК+ испытывают проблемы с выполнением квот, растут риски падения цен на нефть ниже 29 долл./барр., говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Несмотря на позитивные данные по запасам нефти в США, нефтяные... читать дальше
.14 мая 2020 года 09:39
Американские фондовые индексы завершили торги в среду резким снижением. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в четверг. Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в четверг. читать дальше
.14 мая 2020 года 09:14
Котировки Brent по итогам торгов среды прибавили 0,14% и закрылись на отметке $29,51. Игроки позитивно отреагировали на данные Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 745 тыс. баррелей, отмечают в ГК "ФИНАМ". Но развить успех помешали пессимистичный... читать дальше
.13 мая 2020 года 18:35
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Arista Networks и считает компанию достаточно дорогой по финансовым мультипликаторам, говорится в комментарии инвесткомпании. "Arista активно инвестирует в разработку новых продуктов и усовершенствование уже имеющихся, осуществляет... читать дальше
.13 мая 2020 года 17:57
Заявленное до начала эпидемии коронавируса намерение снизить закредитованность экономики Китая сменилось призывами расширить кредитование, говорится в комментарии руководителя анализа азиатских рынков Julius Baer Марка Мэтьюза. Количество новых случаев заражения коронавирусом остается небольшим,... читать дальше
.13 мая 2020 года 17:25
Один из главных вопросов - пойдет ли ФРС на официальное введение отрицательных ставок - "ВТБ Капитал"
Ведущие центробанки, и в первую очередь американский Федрезерв,в ходе нынешнего кризиса предприняли ряд шагов по предотвращению потенциальных проблем с ликвидностью, ориентируясь прежде всего на проблемы на денежном рынке и рынке репо, имевшие место в период кризиса 2007-2009 гг., говорится в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.