Снятие карантина поможет нефтяным котировкам - ИК "Фридом Финанс"

Снятие карантина поможет нефтяным котировкам и наряду с мерами сокращения расходов частично сбалансирует бюджеты стран-экспортеров, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Евгения Миронюка.

"Страны-экспортеры остро ощущают необходимость координации уровня добычи, - подчеркивает эксперт ИК. - Например, дефицит бюджета Саудовской Аравии, который почти полностью финансируется за счет дивидендов и налогов от Saudi Aramco, достиг $9 млрд. По итогам года он может достичь 13% ВВП. Уже произошли важные изменения в социальной и фискальной политике государства. С 1 июня будет приостановлена выплата прожиточного минимума, а с 1 июля повышен в 3 раза до 15% налог на добавленную стоимость. В ОАЭ добыча в течение месяца с 9 марта возросла на 332 тыс. б/с. Кувейт же нарастил извлекаемые объемы сырья на 259 тыс. б./с.".

Аналитик ИК "Фридом Финанс" обращает внимание на то, что после заключения новой сделки стран-экспортеров, ограничившей возможность бесконтрольного наращивания добычи, происходит обратная ситуация: страны-экспортеры Персидского залива стремятся снизить добычу более существенно, чем позволяет "сделка". Обязательства в рамках новой "сделки" стран-экспортеров, а также попытка поддержать цену на "черное золото" повлияла на решение Саудовской Аравией сократить добычу в июне дополнительно на 1 млн.баррелей/сутки до 7,5 млн. За ней последовали ОАЭ, снизивший извлекаемые запасы на 100 тыс. б/с и Кувейт, на 80 тыс. б/с.

"Остается констатировать, что данные меры не привели к росту котировок нефти. Brent консолидируется в районе $30/баррель. Однако, вероятно дополнительные сокращения предотвратили падение в диапазон $22-28/баррель при котором существенная часть мировой добычи становится нерентабельной. В июне мировая добыча нефти должна упасть до 18-летнего минимума. Ожидаем, что снятие мер карантина поможет нефтяным котировкам, и наряду с мерами сокращения расходов частично сбалансирует бюджеты стран-экспортеров", - заключает Е. Миронюк.