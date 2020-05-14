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14 мая 2020 года 11:21
Акции банковского сектора будут испытывать давление в краткосрочной перспективе - Альфа-банк
Акции банковского сектора будут испытывать давление в краткосрочной перспективе, сообщается в обзоре Альфа-банка. Сбербанк в четверг представил финансовые результаты за апрель 2020 г. по РСБУ. Благоприятная ситуация в части чистых процентных доходов продолжилась, тогда как комиссионные доходы снизились на фоне слабой транзакционной активности. Из-за больших отчислений в резервы чистая прибыль за апрель снизилась на 85% г/г при ROAE на уровне 3%. Часть отчислений в резервы за апрель отражала ухудшение макроэкономических прогнозов (что уже было отражено в финансовых результатах за 1К20 по МСФО), тогда как часть отчислений в резервы, связанных с ухудшением качества кредитного портфеля, соответствует цифрам за март, на взгляд аналитиков Альфа-банка. SBER RX сейчас торгуется по коэффициенту P/BV 2020П на уровне 0,9x (с дисконтом в 20% к среднему показателю за последние 10 лет), отражая попытки рынка спрогнозировать масштабы ожидаемых кредитных убытков. Это все еще гораздо выше минимума 2015 г., когда этот коэффициент равнялся 0,5x, отмечают специалисты. Мультипликатор P/PPOP (цена к операционной прибыли до отчислений в резервы) на уровне 3,5x был близок к уровню середины цикла 3,8x, также сильно превышая нижнюю границу долгосрочного торгового диапазона. "Учитывая это, при текущих уровнях котировок рынок может игнорировать потенциально слабый 2К20 и, возможно, переоценивает темпы восстановления. Таким образом, не исключено, что акции банковского сектора будут испытывать давление в краткосрочной перспективе. В то же время мы по-прежнему считаем, что Сбербанк более защищен в кризисной ситуации чем ВТБ, с точки зрения достаточности капитала, тогда как более дешевое фондирование оказывает поддержку более высоким ЧПМ и ROAE, предоставляя больше возможностей по абсорбированию кредитных убытков", - указывают аналитики Альфа-банка.
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России, Банк ВТБ
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