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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рынок акций начнет торги четверга со снижения - ИК "Атон"
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14 мая 2020 года 09:58
Рынок акций начнет торги четверга со снижения - ИК "Атон"
Аналитики ИК "Атон" полагают, что в четверг российский рынок акций начнет торговую сессию со снижения, говорится в обзоре компании.
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14 мая 2020 года 14:08
Инвесторы опасаются обострения американо-китайского конфликта, но рынок пока не находит веских причин для серьёзного движения наверх или вниз, говорится в комментарии Московского кредитного банка. "Окончание майских выходных, заявление президента о постепенном выходе с режима самоизоляции, а... читать дальше
.14 мая 2020 года 12:52
Рискофобия на рынках усилилась на фоне опасений преждевременной отмены карантина во многих странах - Sberbank CIB
Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, отмечают, что рискофобия на рынках усилилась на фоне опасений преждевременной отмены карантина во многих странах, говорится в аналитическом материале банка. "Спрос на риск в среду снизился еще больше после... читать дальше
.14 мая 2020 года 12:00
Локальные и глобальные факторы говорят о том, что риски дальнейшего давления на нефтяной рынок остаются повышенными, говорится в обзоре "Нордеа банка". Американское министерство сообщило о том, что запасы сырой нефти в Штатах на прошлой неделе снизились на 0,7 mbd, что стало первым снижением... читать дальше
.14 мая 2020 года 11:42
Снятие карантина поможет нефтяным котировкам и наряду с мерами сокращения расходов частично сбалансирует бюджеты стран-экспортеров, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. "Страны-экспортеры остро ощущают необходимость координации уровня добычи, - подчеркивает... читать дальше
.14 мая 2020 года 10:34
Вероятный сценарий для индекса S&P500 - консолидация в пределах диапазона 2800-2900 пунктов - ГК "ФИНАМ"
Индекс S&P500, с точки зрения технического анализа, не смог закрепиться выше отметки 2900 пунктов и откатился вниз к уровню 2800 пунктов, выступающему в настоящее время в качестве поддержки. Наиболее вероятным сценарием, по мнению аналитика ГК "ФИНАМ" Анны Зайцевой, является консолидация в... читать дальше
.14 мая 2020 года 10:20
Сентимент на мировых рынках ухудшился, в то время как участники ОПЕК+ испытывают проблемы с выполнением квот, растут риски падения цен на нефть ниже 29 долл./барр., говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Несмотря на позитивные данные по запасам нефти в США, нефтяные... читать дальше
.14 мая 2020 года 09:39
Американские фондовые индексы завершили торги в среду резким снижением. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в четверг. Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в четверг. читать дальше
.14 мая 2020 года 09:14
Котировки Brent по итогам торгов среды прибавили 0,14% и закрылись на отметке $29,51. Игроки позитивно отреагировали на данные Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 745 тыс. баррелей, отмечают в ГК "ФИНАМ". Но развить успех помешали пессимистичный... читать дальше
.13 мая 2020 года 18:35
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Arista Networks и считает компанию достаточно дорогой по финансовым мультипликаторам, говорится в комментарии инвесткомпании. "Arista активно инвестирует в разработку новых продуктов и усовершенствование уже имеющихся, осуществляет... читать дальше
.13 мая 2020 года 17:57
Заявленное до начала эпидемии коронавируса намерение снизить закредитованность экономики Китая сменилось призывами расширить кредитование, говорится в комментарии руководителя анализа азиатских рынков Julius Baer Марка Мэтьюза. Количество новых случаев заражения коронавирусом остается небольшим,... читать дальше
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