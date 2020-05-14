Индекс Мосбиржи в начале сессии четверга перейдет в диапазон 2550-2600 пунктов - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич ожидает в четверг утром дальнейшего снижения индекса Мосбиржи. Так, уже в начале сессии индекс, по его мнению, перейдет в диапазон 2550-2600 пунктов. При этом в дальнейшем давление на отечественные акции может продолжить нарастать, что приведет к усилению негативных тенденций и попыткам ухода под нижнюю границу данного коридора.