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14 мая 2020 года 09:45
Более вероятным выглядит движение пары доллар/рубль ближе к 75,5 - "Алор Брокер"
Рубль первую половину среды укреплялся к доллару, несмотря на негативный внешний фон. Во многом это было связано с подготовкой инвесторов к аукционам по ОФЗ, для чего и продавалась валюта, отмечает в своем комментарии аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Можно сказать, что Минфин выступил удачно, разместив бумаги на 128 млрд руб. Пока есть спрос на рублевые обязательства государства, Банк России продолжит удерживать национальную валюту в коридоре 72,7-75,5 руб. за доллар. Учитывая негативный внешний фон, в четверг более вероятным выглядит движение пары доллар/рубль ближе верхней границы указанного коридора, но поводов для ее не то что пробития, но даже и тестирования, нет никаких", - указывает он.
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14 мая 2020 года 14:08
Инвесторы опасаются обострения американо-китайского конфликта, но рынок пока не находит веских причин для серьёзного движения наверх или вниз, говорится в комментарии Московского кредитного банка. "Окончание майских выходных, заявление президента о постепенном выходе с режима самоизоляции, а... читать дальше
.14 мая 2020 года 12:52
Рискофобия на рынках усилилась на фоне опасений преждевременной отмены карантина во многих странах - Sberbank CIB
Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, отмечают, что рискофобия на рынках усилилась на фоне опасений преждевременной отмены карантина во многих странах, говорится в аналитическом материале банка. "Спрос на риск в среду снизился еще больше после... читать дальше
.14 мая 2020 года 12:00
Локальные и глобальные факторы говорят о том, что риски дальнейшего давления на нефтяной рынок остаются повышенными, говорится в обзоре "Нордеа банка". Американское министерство сообщило о том, что запасы сырой нефти в Штатах на прошлой неделе снизились на 0,7 mbd, что стало первым снижением... читать дальше
.14 мая 2020 года 11:42
Снятие карантина поможет нефтяным котировкам и наряду с мерами сокращения расходов частично сбалансирует бюджеты стран-экспортеров, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. "Страны-экспортеры остро ощущают необходимость координации уровня добычи, - подчеркивает... читать дальше
.14 мая 2020 года 10:34
Вероятный сценарий для индекса S&P500 - консолидация в пределах диапазона 2800-2900 пунктов - ГК "ФИНАМ"
Индекс S&P500, с точки зрения технического анализа, не смог закрепиться выше отметки 2900 пунктов и откатился вниз к уровню 2800 пунктов, выступающему в настоящее время в качестве поддержки. Наиболее вероятным сценарием, по мнению аналитика ГК "ФИНАМ" Анны Зайцевой, является консолидация в... читать дальше
.14 мая 2020 года 10:20
Сентимент на мировых рынках ухудшился, в то время как участники ОПЕК+ испытывают проблемы с выполнением квот, растут риски падения цен на нефть ниже 29 долл./барр., говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Несмотря на позитивные данные по запасам нефти в США, нефтяные... читать дальше
.14 мая 2020 года 09:39
Американские фондовые индексы завершили торги в среду резким снижением. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в четверг. Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в четверг. читать дальше
.14 мая 2020 года 09:14
Котировки Brent по итогам торгов среды прибавили 0,14% и закрылись на отметке $29,51. Игроки позитивно отреагировали на данные Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 745 тыс. баррелей, отмечают в ГК "ФИНАМ". Но развить успех помешали пессимистичный... читать дальше
.13 мая 2020 года 18:35
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Arista Networks и считает компанию достаточно дорогой по финансовым мультипликаторам, говорится в комментарии инвесткомпании. "Arista активно инвестирует в разработку новых продуктов и усовершенствование уже имеющихся, осуществляет... читать дальше
.13 мая 2020 года 17:57
Заявленное до начала эпидемии коронавируса намерение снизить закредитованность экономики Китая сменилось призывами расширить кредитование, говорится в комментарии руководителя анализа азиатских рынков Julius Baer Марка Мэтьюза. Количество новых случаев заражения коронавирусом остается небольшим,... читать дальше
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