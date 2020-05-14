Российский рынок акций может уйти в нисходящий тренд - "Алор Брокер"

Российский рынок акций может уйти в нисходящий тренд, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Учитывая, что в среду мы отыграли основное падение западных индикаторов, а в четверг с утра американские фьючерсы торгуются в полупроцентном "минусе", ждем открытия российского рынка небольшим снижением. Однако в целом ситуация складывается тревожной, российский рынок акций имеет хорошие шансы начать среднесрочный нисходящий тренд", - пишет аналитик компании Алексей Антонов.