Торги по индексу Мосбиржи в четверг начнутся в районе 2590-2620 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Торги по индексу Мосбиржи в четверг начнутся в районе 2590-2620 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным изменением в пределах 0,5%, в районе 2590-2620 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2580, 2560 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2630, 2650 пунктов. После открытия с умеренным отклонением индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначный внешний фон, сложившийся в четверг утром", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос.

Ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине четверга останется динамика нефтяных фьючерсов, считает В. Манжос. Косвенное влияние на российский рынок акций способна оказать публикация еженедельной статистики по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 мск).