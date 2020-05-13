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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  "БКС Глобал Маркетс" снизил рейтинг GDR и акций анализируемых золотодобывающих компаний до "держать"
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13 мая 2020 года 19:30

"БКС Глобал Маркетс" снизил рейтинг GDR и акций анализируемых золотодобывающих компаний до "держать"

"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых золотодобывающих компаний на 6-22%, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна.

Между тем рекомендация (рейтинг) для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать", так как ралли в ценах на золото, вызванное коронакризисом, на данный момент растеряло свой запал.

В результате рекомендация "держать" теперь дается для GDR ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL), а также акций Polymetal (MOEX: POLY), Highland Gold и Petropavlovsk.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Полюс - 87,0 (текущая цена - 83,1), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Polymetal (для акций; цены в фунтах стерлингов) - 16,0 (текущая цена - 14,7), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Highland Gold (для акций; цены в фунтах стерлингов) - 2,8 (текущая цена - 2,5), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Petropavlovsk (для акций; цены в пенсах) - 29,0 (текущая цена - 26,5), рекомендация - держать.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    Highland Gold Mining,  Полюс,  Petropavlovsk,  Polymetal Int


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