Цены на нефть к концу мая будут незначительно выше текущих уровней - УК "Альфа-Капитал"

Цены на нефть к концу мая будут незначительно выше текущих уровней, так как риски переизбытка все еще высокие, а эффект от дополнительных сокращений незначителен из-за пока еще слабого спроса, говорится в комментарии аналитика УК "Альфа-Капитал" Копылова Артема.

"Цены на нефть продолжили ралли на неделе благодаря вступлению в силу сделки ОПЕК+. При этом оптимизм может оказаться преждевременным, так как проблема с хранилищами продолжает стоять очень остро: например, хранилища в Кушинге заполнены на 85%. Также мы отмечаем, как спред между WTI и Brent начинает сужаться - скорее всего, за счет снижения добычи нефти в США почти на 1,2 млн баррелей в сутки с начала пандемии. Количество активных буровых упало до минимума за 3,5 года, и тенденция может продолжиться, учитывая непростые условия для сланцевых компаний", - отмечает эксперт УК.

Saudi Aramco объявила о снижении прибыли на 25% за первый квартал, но дивиденды будут выплачиваться в соответствии с планом, в отличие от других крупнейших компаний, что поддержало цену на акции компании. Чтобы ускорить восстановление цен на нефть, Саудовская Аравия планирует сократить добычу в июне еще на 1 млн баррелей в сутки. Идею поддержали Кувейт и ОАЭ, которые снизят добычу на 80 тыс. и 100 тыс. баррелей соответственно. С 1 мая добыча нефти и газового конденсата России снизилась до 9,45 млн баррелей в сутки. "За счет выполнения условий сделки ОПЕК+ мы, скорее всего, увидим восстановление цен на нефть, но медленными темпами, так как спрос остается подавленным, а хранилища продолжают заполняться, хоть уже и не такими темпами". - полагает А. Копылов.