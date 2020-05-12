Газпромбанк снизил оценку акций Юнипро на 3%, подтвердив рейтинг "покупать"

Газпромбанк (MOEX: GZPR) понизил прогнозную стоимость акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) с 3,2 рубля до 3,1 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Юнипро", основанный на оценках аналитиков 7 инвестиционных банков, составляет 3,11 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2,63 рубля за штуку.