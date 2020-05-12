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12 мая 2020 года 18:12
БКС Глобал Маркетс включил в список аутсайдеров Роснефть, в список фаворитов - Россети
"БКС Глобал Маркетс" убрал из списка фаворитов акции ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN), добавив в него акции ПАО "Россети", сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия Мордовцева. Таким образом, в списке компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок лучше рынка, теперь находятся "РусГидро" (MOEX: HYDR), "Мосбиржа", "Газпром" (MOEX: GAZP), "Россети", "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС). Аналитики инвестбанка ожидают, что высокие цены на газ в Henry Hub в США приведут к снижению поставок СПГ в Европу, что, скорее всего, будет способствовать повышению цен в регионе. Более того, намерение "Газпрома" сократить капитальные вложения на 20% в 2020 году и высвободить часть оборотного капитала должно компенсировать снижение EBITDA и удержать свободный денежный поток вблизи 0 в текущих непростых условиях, считают эксперты. "Газпром" подтвердил свои планы по выплате дивидендов с доходностью 8%, исходя из финансовых результатов за 2019 год, и мы ожидаем дивидендную доходность не ниже 6% за 2020 год при коэффициенте выплат 40%. Относительная оценка "Газпрома" рынком более привлекательна по сравнению с другими российскими нефтегазовыми компаниями", - говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Как считают в инвестбанке, "РусГидро" представить сильные финансовые результаты за I квартал 2020 года по МСФО (4 июня) на фоне значительного роста выработки (+18%), начала действия ДПМ для Зарамагских ГЭС и благоприятной динамики цен на уголь (снижение на 25% относительно аналогичного периода 2019 года) на Дальнем Востоке. Кроме того, аналитики отмечают, что дивидендная политика "РусГидро" предполагает минимальный размер дивидендов на уровне среднего значения за последние 3 года (наш прогноз 0,036 рубля на акцию, дивидендная доходность 5,8%), и он вряд ли будет снижен, как это часто наблюдается в последнее время в условиях пандемии. "Напомним, что с 1 июля вступают в силу долгосрочные тарифы для станций, расположенных в неценовой зоне, включая Дальний Восток, и компенсация ранее понесенных потерь по тарифам, что окажет продолжительное позитивное влияние на акции компании", - добавляют они. Недавнее решение "Россетей" (MOEX: RSTI) выплатить исторически высокие дивиденды, в результате которого дивидендная доходность достигла 8,5% для обыкновенных и 15,5% для привилегированных акций (обычно нулевая доходность или минимальная в районе 2%), вероятно, повысит инвестиционную привлекательность компании. Также ожидаемые изменения в тарифном регулировании, особенно отмена субсидированных присоединений и применение справедливого тарифа на мощность, должны улучшить финансовый профиль, полагают аналитики "БКС Глобал Маркетс". "Также мы считаем переход "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) под операционный контроль "Россетей" и создание единого казначейства первым шагом на пути к консолидации компаний. В будущем аналогичные действия возможны и в отношении МРСК, что окажет положительное влияние на "Россети", - пишут они. "Мы оставляем "Московскую биржу" в списке фаворитов, поскольку последние операционные данные подтверждают позитивное влияние волатильности на бумагу: торговые обороты выросли за четыре месяца 2020 года на 21% относительно аналогичного периода год назад, остаток средств на счетах клиентов увеличился почти до 1 трлн рублей. Финансовые результаты за I квартал 2020 года 15 мая должны стать мощным катализатором. Мы сохраняем позитивный взгляд на МТС. Бумага неплохо выглядит, благодаря общей устойчивости бизнеса, более низким рискам для дивидендов в сравнении с другими компаниями, а также продолжающемуся выкупу акций. Результаты МТС за I квартал (26 мая) могут укрепить уверенность инвесторов в перспективах бумаги. Мы исключили "Норникель", поскольку динамика корзины металлов уже отыграна, и мы не видим потенциала роста на краткосрочную перспективу", - говорится в обзоре инвестбанка. В то же время в список аутсайдеров были включены акции "Роснефти" (MOEX: ROSN), а акции "Татнефти" (MOEX: TATN) и "Яндекса" (MOEX: YNDX) его покинули. Теперь в список компаний, бумаги которых будут показывать динамику котировок хуже рынка, по мнению аналитиков "БКС Глобал Маркетс", входят "РусАл" (MOEX: RUAL), Сбербанк (MOEX: SBER), "Роснефть", "Северсталь" (MOEX: CHMF) и "Новолипецкий металлургический комбинат" (MOEX: NLMK) (НЛМК). "Мы считаем, что неоправданная динамика котировок акций "РусАла" должна развернуться на фоне замедления мировой производственной активности. Мы сохраняем краткосрочный негативный взгляд на НЛМК и Северсталь, так как ждем снижения внутренних цен на сталь и спроса. Мы оставляем Сбербанк в списке аутсайдеров, поскольку считаем компанию в целом уязвимой в текущим неблагоприятных условиях. "Роснефть" была добавлена в данный список, так как мы ожидаем, что ее финансовые результаты за I квартал 2020 года (публикация 15 мая) будут очень слабыми (чистая прибыль сильно ниже нуля). В отсутствие четких краткосрочных триггеров мы убираем "Татнефть" из списка аутсайдеров. Мы также исключили "Яндекс" из-за общего оптимизма на американском рынке акций, который обеспечил рост всех бумаг технологических компаний, что также поддержало локальные бумаги "Яндекса", - пишут эксперты. Краткосрочная стратегия от "БКС Глобал Маркетс" включает отобранные аналитиками акции с локальным и зарубежным листингом, одинаково взвешенные в портфеле. Стратегия включает акции, анализируемые аналитической командой инвестбанка, однако не учитывает фундаментальные рекомендации и прогнозную цену.
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Компании упоминаемые в новости: Роснефть НК, Россети
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