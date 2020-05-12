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12 мая 2020 года 17:46
Рынок акций РФ торгуется под влиянием разнонаправленных факторов - "БКС Брокер"
Рынок акций РФ после майских праздников торгуется под влиянием разнонаправленных факторов. Поддержку оказывает растущая нефть на новостях о добровольном сокращении добычи Саудовской Аравией на 1 млн б/с с июня. В Goldman Sachs ждут восстановления спроса на нефть в связи с попытками перезапуска глобальной экономики после смягчения карантинных мер: в текущем году спрос может составить 94 млн б/с, в 2021 году - 99 млн б/с, отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Константин Карпов. Однако процесс смягчения карантинных ограничений может растянуться. Например, в Германии в нескольких округах власти решили притормозить со смягчением защитных мер после роста заболеваемости COVID-19. Также стоит отметить, что в китайском Ухане наблюдается новый всплеск заболевания коронавирусом. Эксперты опасаются второй волны эпидемии по всему миру, что сдерживает оптимизм на рынках. Поэтому новый всплеск заболеваемости коронавирусом может оказать существенное давление на рисковые активы в ближайшие недели, считает эксперт. Новости из Китая о снятии повышенных пошлин с части американского импорта несколько смягчают градус напряженности между странами. В последнее время обвинения США в сторону Китая из-за распространения коронавируса привели к возвращению риторики торговых войн. Однако из Китая также пришла негативная макростатистика за апрель, которая может оказывать существенное давление на рисковые активы по всему миру: потребительские цены в КНР в апреле снизились на 0,9%, а инфляция в годовом выражении замедлилась до 3,3%. Несколькими днями ранее агентство Caixin сообщило о снижении экономической активности в секторе услуг Китая третий месяц подряд - индекс PMI в апреле оказался равен 44,4 пункта, что указывает на более продолжительное восстановление экономики после карантинных ограничений, чем считалось ранее. Стоит отметить, что в кризис 2008 года экономическая активность в секторе услуг КНР не снижалась вовсе. В аутсайдерах на российском рынке выступает финансовый сектор, акции нефтегазового сектора торгуются разнонаправленно при поддержке растущей нефти, у металлургов спросом пользуется ГМК "Норникель" (MOEX: GMKN). Акции сталелитейщиков находятся под давлением на фоне крепкого рубля и неблагоприятной конъюнктуры на рынке из-за слабого спроса, как внутри, так и за пределами РФ. Продуктовые ритейлеры в "минусе" на фоне частичного открытия других представителей сектора с этой недели. Акции Qiwi (MOEX: QIWI) растут на фоне сообщений о возобновлении проведения спортивных соревнований в Великобритании. Инвесторы могли посчитать это первым позитивным шагом в направлении нормализации ситуации в сфере спортивных мероприятий. Часть выручки Qiwi связана с букмекерским бизнесом. Индекс МосБиржи демонстрирует снижение волатильности в последние несколько торговых дней. Это в равной степени может привести как к стремительному росту, так и к падению котировок. Техническая картина в целом указывает на возможность роста в ближайшие дни к отметке 2700 пунктов, считает Карпов.
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12 мая 2020 года 19:23
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.12 мая 2020 года 18:30
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.12 мая 2020 года 16:37
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.12 мая 2020 года 15:46
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.12 мая 2020 года 14:52
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.12 мая 2020 года 13:28
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Essential Utilities (Aqua America), но при этом незначительно повышает целевую цену с $42 до $45, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Сысоева Вадима. Компания Essential Utilities (Aqua America), занимающаяся поставками... читать дальше
.12 мая 2020 года 12:28
Аналитики "Нордеа банка" сохраняют свой взгляд на то, что в условиях отсутствия новых позитивных сообщений о восстановлении мировой экономики и спроса на нефть пределом роста для нефтяных котировок выступают уровни вблизи $30/bbl, сообщается в обзоре банка. Вечером вторника будут опубликованы... читать дальше
.12 мая 2020 года 09:39
Рынок нефти по-прежнему не находит значимых драйверов движения в какую-либо сторону - ИК "Велес Капитал"
Рынок нефти по-прежнему не находит значимых драйверов движения в какую-либо сторону, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Наиболее активно торгуемые фьючерсы на нефть Brent и WTI утром во вторник прибавляют 0,5-1,5% после снижения на 1-3% в понедельник, констатирует аналитик компании... читать дальше
.12 мая 2020 года 09:20
Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть слабо поднимаются во вторник. читать дальше
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