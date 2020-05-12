ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции MasterCard, отмечая, что они торгуются с вполне разумными финансовыми коэффициентами и неплохо смотрятся с точки зрения теханализа, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова.

"Сильный баланс и эффективная бизнес-модель компании с высокими показателями прибыльности должны позволить MasterCard успешно пережить нынешний кризис и показать быстрое восстановление после победы над коронавирусом, - полагает И. Додонов. - Доля банковских карт и электронных платежей в мировых покупках, как ожидается, продолжит расти в долгосрочной перспективе, и MasterCard останется главным бенефициаром данного тренда. MasterCard является одним из технологических лидеров в своей отрасли, инвестирует значительные средства в новые продукты и усовершенствование имеющихся".

MasterCard - оператор одной из крупнейших международных платежных систем, действующей в 210 странах и объединяющей около 22 тыс. финансовых учреждений. Благодаря сильному бренду и широкой распространенности карт компании, а также общему повышению популярности электронных платежей в мире, MasterCard продемонстрировала неплохие финансовые результаты в I квартале, на который пришлось начало "коронакризиса".