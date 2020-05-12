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12 мая 2020 года 17:25
Sberbank Asset Management сохраняет краткосрочный прогноз по рублю в диапазоне 73-75 за доллар
Sberbank Asset Management сохраняет краткосрочный прогноз по рублю в диапазоне 73-75 за доллар, говорится в комментарии банка. "В случае роста цен на нефть или улучшения аппетита к риску на глобальных рынках российская валюта может продемонстрировать укрепление ниже обозначенного интервала", - отмечает директор по инвестициям Sberbank Asset Management Ренат Малин. "Волатильность в рубле с начала мая снизилась. За период с 30 апреля по 8 мая рубль укрепился с уровня 74,3 рубля за доллар до 73,5. Такая динамика объяснялась в целом умеренно позитивными настроения на глобальных рынках, восстановлением цен на нефть (котировки марки Brent выросли к уровню $30/баррель), а также ростом спроса на ОФЗ, привлекательность которых увеличилась ввиду ожидаемого снижения ключевой ставки на предстоящем заседании ЦБ РФ", - комментирует Р. Малин. "Мы сохраняем наш целевой курс по российской валюте в диапазоне 73-75 рублей за доллар в краткосрочной перспективе. При этом в случае роста цен на нефть или улучшения аппетита к риску на глобальных рынках российская валюта может продемонстрировать укрепление ниже обозначенного интервала", - заключает эксперт Sberbank Asset Management.
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12 мая 2020 года 19:23
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.12 мая 2020 года 09:39
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