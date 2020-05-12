Небольшой минус сохранится до конца фондовых торгов вторника - "Открытие Брокер"

Отечественный рынок акций преимущественно торговался в лёгком "минусе" в первой половине вторника, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Поводом для слабости продолжают служить внешние новости, а именно опасения второй волны COVID-19. Соответственно, крепнут ожидания, что выход из коронавирусного шока может затянуться, а с ним и восстановление спроса на товары российского экспорта. По мнению эксперта компании, небольшой минус сохранится до конца торгов вторника.