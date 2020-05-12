Риск инвестиций в корпоративные облигации США низкого инвестиционного уровня остается повышенным - Julius Baer

Риск инвестиций в корпоративные облигации США низкого инвестиционного уровня остается повышенным, пока не появится ясность касательно темпов экономического восстановления, сообщается в комментарии Julius Baer.

"Ожидается, что ФРС США начнет закупки корпоративных облигаций уже в ближайшем будущем. Федеральный резервный банк Нью-Йорка, который занимается ежедневными операциями на открытом рынке, на прошлой неделе объявил о запуске программы в начале мая. Тем не менее, не следует терять осторожность. ФРС США будет приобретать долг низкого инвестиционного уровня лишь в форме продуктов, привязанных к фондовым индексам, чего будет недостаточно для поддержки ликвидности и платежеспособности "компаний-зомби", - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - Следует помнить, что регулятор рефинансирует текущие займы только компаниям с соотношением долг/EBITDA ниже 6х и выдает новые займы лишь тем компаниям, у которых соотношение долг/EBITDA не превышает 4х. Другими словами, ФРС США не кредитует компании, которые имели чрезмерно высокую задолженность еще до кризиса COVID-19. Рейтинговое агентство Moody's поддерживает эту точку зрения и ожидает, что уровень дефолтов среди американских эмитентов бумаг спекулятивного уровня вырастет до 13,3% в следующие 12 месяцев с текущего уровня в 5,4%. Мы продолжаем рекомендовать американские корпоративные облигации, выпущенные эмитентами с рейтингом Ba/BB, и предупреждаем, что риск инвестиций в облигации низкого инвестиционного уровня будет оставаться повышенным, пока не появится ясность касательно темпов экономического восстановления".