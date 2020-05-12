Потенциал снижения доходности российских корпоративных еврооблигаций уже практически исчерпан - "БКС Глобал Маркетс"

Аналитики "БКС Глобал Маркетс" считают российские корпоративные еврооблигации защитными инструментами, однако потенциал снижения доходности уже практически исчерпан, говорится в обзоре компании.

Российские еврооблигации на прошлой неделе торговались преимущественно в "боковике". В целом доходность российских валютных долговых инструментов остается одной из самых низких среди развивающихся стран, волатильность в последние три недели заметно снизилась, констатируют аналитики компании.

Среди крупнейших EM аутсайдером остается Бразилия: с начала мая доходность длинных суверенных выпусков увеличилась до 5.8%, а национальная валюта стала лидером по девальвации, ослабев почти на 6%. Центробанк Бразилии 7 мая снизил базовую ставку SELIC на 75 б.п., доведя ее до нового исторического минимума в 3%.

"Мы рекомендуем обратить внимание на качественные корпоративные облигации бразильских эмитентов, которые предлагают привлекательную доходность на фоне расширения суверенных спредов. Мы продолжаем считать российские корпоративные еврооблигации защитными инструментами, однако потенциал снижения доходности уже практически исчерпан", - указывают специалисты "БКС Глобал Маркетс".