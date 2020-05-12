Sberbank CIB ожидает сохранения цен на золото в диапазоне $1700-1720 за унцию

Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, ожидают сохранения цен на золото в диапазоне $1700-1720 за унцию, говорится в их комментарии.

Аналитик Мария Красникова отмечает, что на рынке золота в последние две недели сохраняется низкая волатильность. "По-видимому, котировки консолидируются около уровня $1700 за унцию. Хотя финансовые рынки обеспокоены, тем, что может начаться вторая волна эпидемии COVID-19, цены на золото (защитный актив) остаются стабильными. Мы ожидаем, что золото останется в диапазоне $1700-1720 за унцию", - пишет она.

На вторник запланировано несколько выступлений представителей ФРС, и многие участники рынка ждут комментариев относительно приемлемости отрицательных процентных ставок для экономики США. В понедельник глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что он "не большой поклонник" отрицательных ставок. Тем не менее, уже сейчас инвесторы закладывают в котировки одно снижение ставки ФРС в конце 2020 года-начале 2021 года, обращает внимание М. Красникова.

США во вторник опубликуют индекс оптимизма в малом бизнесе NFIB, ежемесячный отчет об исполнении бюджета и данные по инфляции.