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12 мая 2020 года 15:21
MSCI объявит итоги пересмотра индекса MSCI Russia в ночь на 13 мая, высокая вероятность исключения "префов" Транснефти
Индексный провайдер MSCI объявит итоги очередного полугодового пересмотра индекса MSCI Russia в ночь на 13 мая 2020 года по московскому времени, говорится в сообщении индексного провайдера. Все изменения, если они будут, вступят в силу 29 мая после закрытия торгов. Как полагают эксперты, скорее всего, по итогам майского пересмотра индекса MSCI Russia будут исключены привилегированные акции "Транснефти" (MOEX: TRNF). Никаких других изменений в составе индекса не ожидается. Как говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского от 27 апреля, пассивный отток капитала из привилегированных акций "Транснефти" в случае их исключения из индекса MSCI Russia составит, по оценкам эксперта, порядка $77 млн. Кроме того, аналитик считает, что риск исключения из индекса MSCI UK акций Evraz минимальный, более того, это станет практически невозможным, если MSCI повысит свою оценку FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) для данной компании с 0,35 до 0,4. При этом Питерский по-прежнему ожидает включения акций Petropavlovsk в индекс MSCI UK Small Cap в мае (потенциальный пассивный приток порядка $24 млн). Также, согласно оценкам стратега, в рамках майского пересмотра индексный провайдер MSCI, возможно, повысит оценку FIF для ПАО "Газпром " - до 0,50, ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) - до 0,25, "Московской биржи" (MOEX: MOEX) - до 0,65, ПАО "ФосАгро" (MOEX: PHOR) - до 0,35 и Polymetal (MOEX: POLY) - до 0,5, что повысит вес акций этих компаний в индексе MSCI Russia. При этом вес ПАО "Мобильные Телесистемы" (MOEX: MTSS) (МТС), напротив, может быть понижен после пересмотра в меньшую сторону оценки FIF - до 0,45, по-прежнему считает Питерский. "Мы считаем, что, исходя из текущих ценовых уровней, по итогам майского пересмотра привилегированные акции "Транснефти" будут исключены из индекса MSCI Russia. С 17 по 30 апреля котировкам потребуется вырасти как минимум на 8% с текущего уровня, чтобы остаться в индексе, что, однако, вполне достижимо в текущих условиях повышенной волатильности. Мы не ожидаем включения TCS Group, исходя из текущей цены GDR холдинга. Тем не менее, если котировки вырастут на 22% и останутся на достигнутом уровне в течение периода мониторинга (последние 10 торговых дней апреля), бумага попадет в индекс MSCI Russia с весом около 1%, однако вероятность такого события крайне низкая", - говорилось в обзоре аналитиков "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия Мордовцева от 9 апреля. Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.
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Компании упоминаемые в новости: Транснефть
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