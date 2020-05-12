Рубль к концу года может укрепиться до 70-72/$ - "БКС Глобал Маркетс"

Рубль к концу года может укрепиться до 70-72/$ вслед за увеличением цен на нефть до $40/барр., говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс".

"Как мы и ожидали, рубль в период майских праздников оставался стабильным, торгуясь в коридоре RUB 73-74/$. На закрытие торгов 8 мая курс составил RUB 73,40/$, - отмечает аналитик инвесткомпании Владимир Тихомиров. - Мы не ожидаем существенных движений в национальной валюте и на предстоящей неделе, в случае если цены на нефть также останутся стабильными у отметки $30/барр. Согласно нашему прогнозу, в 2020 г. средний курс рубля составит RUB 73,4/$, а к концу года российская валюта может укрепиться до RUB 70-72/$ вслед за прогнозируемым нами увеличением цен на нефть до $40/барр.".