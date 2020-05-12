"БКС Глобал Маркетс" видит риски для дальнейшего восстановления цен на нефть на фоне сохраняющихся проблем с хранением и приближением очередной экспирации фьючерсов, отмечается в обзоре инвесткомпании.

"Действия стран ОПЕК, на наш взгляд, указывают на более медленное, чем ожидалось, восстановление спроса и невозможность реализовать даже сниженные объемы. Мы ожидаем цены на нефть в широком диапазоне $25-34/барр. Brent на предстоящей неделе", - отмечают аналитики Кирилл Таченников и Василий Мордовцев.