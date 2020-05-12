ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Exelon Corporation с целевой ценой $45, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Вадима Сысоева. Финансовые результаты Exelon Corporation за первый квартал 2020г в целом не разочаровали экспертов.

Энергетическая компания Exelon Corporation отчиталась о финансовых результатах за первый квартал 2020 года. Выручка компании в отчетном периоде просела на 6,1% и составила $8,747 млрд по сравнению с $9,477 млрд годом ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне $9,318 млрд.

"Финансовые результаты Exelon Corporation за первый квартал в целом не разочаровали. Выручка оказалась хуже ожиданий, но скорректированная прибыль превзошла прогнозы аналитиков. Менеджмент компании незначительно понизил прогноз по прибыли на акцию, но все также ожидает, что капитальные затраты в течение трех лет составят $26 млрд. Кроме того, у компания стабильная ситуация с денежным потоком. Мы по-прежнему рекомендуем "Покупать" акции Exelon Corporation с целевой ценой $45", - отмечает В. Сысоев.

Менеджмент компании теперь ожидает, что прибыль на акцию в 2020 году будет в коридоре $2,8-$3,1, хотя ранее ожидался диапазон $3-$3,30. Кроме того, менеджмент компании сообщил, что капитальные затраты в течение трех лет составят $26 млрд, что позволит значительно улучшить инфраструктуру и повысить качество обслуживания клиентов и соответственно позволит увеличивать тарифы на 7,3% ежегодно, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".