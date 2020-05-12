Отсутствуют поводы для выхода рубля из диапазона 73-75 руб./$ на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Аналитики банка "Санкт-Петербург" полагают, что в течение текущей недели не будет поводов для выхода рубля из диапазона 73-75 руб./$, говорится в комментарии банка.

По мнению экспертов, в российском сегменте ощутимых движений ждать не стоит - котировки нефти на текущих уровнях вблизи 30 долл./барр. выглядят сбалансированными и не станут фактором существенной поддержи рубля, однако росту может поспособствовать повышенный интерес иностранных инвесторов к российским активам, на фоне усиливающихся ожиданий смягчения ДКП Центральным Банком России.