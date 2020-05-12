Индекс Мосбиржи имеет потенциал роста до 2680 пунктов - ИК "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи имеет потенциал роста до 2680 пунктов, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Как только появятся новые триггеры - внешние или внутренние - рынок сместится сразу на несколько десятков пунктов вверх или вниз", - полагает эксперт.

"Состояние рынков напоминает затишье перед бурей, - полагает В. Емельянов. - Азия преимущественно закрылась в слабом минусе на фоне новых вспышек заболеваемости после снятия карантина. Европа, напротив, на открытии в небольшом плюсе. Нефть прибавляет чуть больше 1%, торгуясь около 30 долларов. Российские индексы без особых изменений по отношению к уровням пятницы. РТС корректируется с отметок 1130-1140 в диапазон 1120-1130. Индекс Мосбиржи держится в коридоре 2620-2650, куда он пришел в минувшую пятницу. Мы ожидаем роста волатильности до конца дня. Как только появятся новые триггеры - внешние или внутренние - рынок сместится сразу на несколько десятков пунктов вверх или вниз. Приоритетным направлением по-прежнему видится рост рынка. РТС может повторить заход в диапазон 1150-1170. Индекс Мосбиржи имеет потенциал роста до 2680 пунктов".

Значительно лучше рынка во вторник днем торгуются Башнефть (+2,4%) Норникель (+2%) и Россети (+1,4%). Башнефть - одна из наиболее стабильных дивидендных бумаг российского рынка. Сегодня проходит заседание совета директоров компании, где будут утверждены выплаты за 2019 год. На этом фоне эксперт ИК видит рост к максимумам апреля и марта. "Но позитив продержится недолго. Техническая коррекция может увести бумаги Башнефти на 5% ниже текущих значений уже на этой неделе". - полагает В. Емельянов.

Лидеромх падения выступает Полиметалл (-3,9%). Это реакция рынка на сообщение агентства Bloomberg о том, что некий крупный акционер выставил на продажу пакет стоимостью около 1,5% капитализации компании. Это втрое превышает дневной оборот бумаг Полиметалла. Причина продажи не известна, что добавляет негативного фона.

"По нашему мнению, наиболее вероятным основанием для продажи в нынешних условиях является желание инвестора зафиксировать прибыль и привлечь ликвидность для сторонних целей. В этом случае стоит рассматривать текущие уровни как интересные для покупки на среднюю и длинную перспективу. Акции могут повторить поход на абсолютные максимумы выше 1600 рублей еще до конца мая. Это почти на 11% выше текущей стоимости акций Полиметалла". - отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" .