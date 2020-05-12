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12 мая 2020 года 14:22
Индекс Мосбиржи имеет потенциал роста до 2680 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи имеет потенциал роста до 2680 пунктов, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. "Как только появятся новые триггеры - внешние или внутренние - рынок сместится сразу на несколько десятков пунктов вверх или вниз", - полагает эксперт. "Состояние рынков напоминает затишье перед бурей, - полагает В. Емельянов. - Азия преимущественно закрылась в слабом минусе на фоне новых вспышек заболеваемости после снятия карантина. Европа, напротив, на открытии в небольшом плюсе. Нефть прибавляет чуть больше 1%, торгуясь около 30 долларов. Российские индексы без особых изменений по отношению к уровням пятницы. РТС корректируется с отметок 1130-1140 в диапазон 1120-1130. Индекс Мосбиржи держится в коридоре 2620-2650, куда он пришел в минувшую пятницу. Мы ожидаем роста волатильности до конца дня. Как только появятся новые триггеры - внешние или внутренние - рынок сместится сразу на несколько десятков пунктов вверх или вниз. Приоритетным направлением по-прежнему видится рост рынка. РТС может повторить заход в диапазон 1150-1170. Индекс Мосбиржи имеет потенциал роста до 2680 пунктов". Значительно лучше рынка во вторник днем торгуются Башнефть (+2,4%) Норникель (+2%) и Россети (+1,4%). Башнефть - одна из наиболее стабильных дивидендных бумаг российского рынка. Сегодня проходит заседание совета директоров компании, где будут утверждены выплаты за 2019 год. На этом фоне эксперт ИК видит рост к максимумам апреля и марта. "Но позитив продержится недолго. Техническая коррекция может увести бумаги Башнефти на 5% ниже текущих значений уже на этой неделе". - полагает В. Емельянов. Лидеромх падения выступает Полиметалл (-3,9%). Это реакция рынка на сообщение агентства Bloomberg о том, что некий крупный акционер выставил на продажу пакет стоимостью около 1,5% капитализации компании. Это втрое превышает дневной оборот бумаг Полиметалла. Причина продажи не известна, что добавляет негативного фона. "По нашему мнению, наиболее вероятным основанием для продажи в нынешних условиях является желание инвестора зафиксировать прибыль и привлечь ликвидность для сторонних целей. В этом случае стоит рассматривать текущие уровни как интересные для покупки на среднюю и длинную перспективу. Акции могут повторить поход на абсолютные максимумы выше 1600 рублей еще до конца мая. Это почти на 11% выше текущей стоимости акций Полиметалла". - отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" .
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Компании упоминаемые в новости: Банк ВТБ
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12 мая 2020 года 19:23
Цены на нефть к концу мая будут незначительно выше текущих уровней, так как риски переизбытка все еще высокие, а эффект от дополнительных сокращений незначителен из-за пока еще слабого спроса, говорится в комментарии аналитика УК "Альфа-Капитал" Копылова Артема. "Цены на нефть продолжили ралли... читать дальше
.12 мая 2020 года 18:30
ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции MasterCard, отмечая, что они торгуются с вполне разумными финансовыми коэффициентами и неплохо смотрятся с точки зрения теханализа, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "Сильный баланс и эффективная бизнес-модель компании с... читать дальше
.12 мая 2020 года 16:37
Риск инвестиций в корпоративные облигации США низкого инвестиционного уровня остается повышенным - Julius Baer
Риск инвестиций в корпоративные облигации США низкого инвестиционного уровня остается повышенным, пока не появится ясность касательно темпов экономического восстановления, сообщается в комментарии Julius Baer. "Ожидается, что ФРС США начнет закупки корпоративных облигаций уже в ближайшем... читать дальше
.12 мая 2020 года 15:46
Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, ожидают сохранения цен на золото в диапазоне $1700-1720 за унцию, говорится в их комментарии. Аналитик Мария Красникова отмечает, что на рынке золота в последние две недели сохраняется низкая волатильность.... читать дальше
.12 мая 2020 года 14:52
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.12 мая 2020 года 14:44
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.12 мая 2020 года 13:28
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Essential Utilities (Aqua America), но при этом незначительно повышает целевую цену с $42 до $45, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Сысоева Вадима. Компания Essential Utilities (Aqua America), занимающаяся поставками... читать дальше
.12 мая 2020 года 12:28
Аналитики "Нордеа банка" сохраняют свой взгляд на то, что в условиях отсутствия новых позитивных сообщений о восстановлении мировой экономики и спроса на нефть пределом роста для нефтяных котировок выступают уровни вблизи $30/bbl, сообщается в обзоре банка. Вечером вторника будут опубликованы... читать дальше
.12 мая 2020 года 09:39
Рынок нефти по-прежнему не находит значимых драйверов движения в какую-либо сторону - ИК "Велес Капитал"
Рынок нефти по-прежнему не находит значимых драйверов движения в какую-либо сторону, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Наиболее активно торгуемые фьючерсы на нефть Brent и WTI утром во вторник прибавляют 0,5-1,5% после снижения на 1-3% в понедельник, констатирует аналитик компании... читать дальше
.12 мая 2020 года 09:20
Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть слабо поднимаются во вторник. читать дальше
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