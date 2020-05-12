ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Essential Utilities (Aqua America), но при этом незначительно повышает целевую цену с $42 до $45, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Сысоева Вадима.

Компания Essential Utilities (Aqua America), занимающаяся поставками воды частным клиентам и коммерческим организациям, опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2020 года. Выручка компании в отчетном периоде увеличилась на 27,1% до $255,6 млн по сравнению с $201,1 млн годом ранее. "Выручка и скорректированная прибыль оказались лучше ожиданий, а менеджмент компании подтвердил прогноз по финансовым показателям на 2020 год, несмотря на COVID-19. Мы считаем, что на данный момент бумаги компании в целом справедливо оценены рынков, поэтому мы по-прежнему рекомендуем "Держать" акции Essential Utilities, но при этом незначительно повышаем целевую цену с $42 до $45", - отмечает эксперт "ФИНАМа".

Исполнительный директор Essential Utilities Кристофер Франклин сообщил, что компания смогла обеспечить непрерывное водоснабжение, водоотведение и снабжение природным газом пяти млн человек, которых она обслуживает во время сложной пандемии COVID-19.