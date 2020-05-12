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12 мая 2020 года 12:47
Российские суверенные евробонды остаются самыми дорогими среди аналогов с ЕМ - "Уралсиб"
Российские суверенные евробонды остаются самыми дорогими среди суверенных евробондов стран ЕМ с сопоставимыми кредитными рейтингами, и это ограничивает потенциал их опережающего роста в средне- и долгосрочной перспективе, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". "Суверенные еврооблигации стран ЕМ в пятницу росли в цене при поддержке нефтяных цен, - комментируют аналитики "Уралсиба" Ирина Лебедева и Надежда Боженко. - Среди них лидировали мексиканские бумаги, опустившиеся в доходности на 13-15 б.п. Российские бумаги, видимо, в преддверии длинных выходных, были среди отстающих и завершили торги на уровне предыдущего дня. Исключением стали среднесрочные RUSSIA'26 (YTM 2,65%) и RUSSIA'28 (YTM 3,03%), прибавившие по 25 б.п. от номинала". По наблюдениям экспертов, в целом за короткую рабочую неделю российская кривая доходности сдвинулась вниз на 4-14 б.п., показав второй после мексиканских бумаг (минус 35-50 б.п.) результат среди своих аналогов. "При этом она единственная закрепилась ниже уровня 4%, так что российские бумаги остаются самыми дорогими среди суверенных евробондов стран ЕМ с сопоставимыми кредитными рейтингами. В средне- и долгосрочной перспективе это ограничивает потенциал их опережающего роста. Сегодня внешний фон слабый, цены на нефть развернулись вниз, поэтому выпуски стран ЕМ будут под давлением", - отмечают аналитики "Уралсиба".
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Компании упоминаемые в новости: Московская Биржа
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