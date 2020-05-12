Пределом роста для нефтяных котировок выступают уровни вблизи $30/bbl - "Нордеа банк"

Аналитики "Нордеа банка" сохраняют свой взгляд на то, что в условиях отсутствия новых позитивных сообщений о восстановлении мировой экономики и спроса на нефть пределом роста для нефтяных котировок выступают уровни вблизи $30/bbl, сообщается в обзоре банка.

Вечером вторника будут опубликованы предварительные данные по запасам нефти в Штатах от API, которые позволят оценить баланс спроса и предложения сырья в США на прошлой неделе. Кроме того, на завтра запланирована публикация ежемесячного обзора ОПЕК, где внимание традиционно привлекут данные по добыче сырья в странах ОПЕК, а также данные по запасам в странах ОЭСР, отмечают специалисты банка.