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Главная / Аналитикам / Аналитика / Пара USD/RUB в мае продолжит стремиться к диапазону 74,0-76,0 - Росбанк
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12 мая 2020 года 12:10
Пара USD/RUB в мае продолжит стремиться к диапазону 74,0-76,0 - Росбанк
Аналитики Росбанка не ожидают усиления тренда на укрепление рубля в условиях низких притоков экспортной выручки и умеренного пессимизма на сырьевых рынках, говорится в комментарии банка. Пара USD/RUB в мае продолжит стремиться к диапазону 74,0-76,0. "Несмотря на укрепление позиций доллара на мировых рынках, российский рубль продолжает удерживать относительно крепкие позиции: USD/RUB 73,7, EUR/RUB 79,6, - отмечают эксперты Росбанка. - Поддержку рублю оказали цены на нефть, спрос на локальные активы в ожидании дальнейшего снижения ставки Банка России, а также повышенные объемы продажи валюты Банком России (в среднем 20 млрд руб./день с 22 апреля по 6 мая) из-за снижения стоимости барреля Urals ниже $25". Цена на Urals в начале мая продемонстрировала заметное восстановление и превысила отметку $25/барр., что, по мнению аналитиков банка, должно уменьшить объем дополнительных покупок Банком России за счет средств от продажи Сбербанка. В свою очередь, Минфин выразил намерение увеличить объем ежедневных интервенций с 3.5 млрд руб. до 11.4 млрд руб. в период с 13 мая по 4 июня в рамках бюджетного правила. "Соответственно, если продажи Банка России сократятся более, чем вдвое, то операции Минфина не компенсируют полного объема снижения. Более того, мы не ожидаем усиления тренда на укрепление рубля в условиях низких притоков экспортной выручки и умеренного пессимизма на сырьевых рынках. По нашим оценкам, пара USD/RUB в мае продолжит стремиться к диапазону 74,0-76,0", - заключают аналитики Росбанка.
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12 мая 2020 года 19:23
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.12 мая 2020 года 16:37
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.12 мая 2020 года 13:28
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Аналитики "Нордеа банка" сохраняют свой взгляд на то, что в условиях отсутствия новых позитивных сообщений о восстановлении мировой экономики и спроса на нефть пределом роста для нефтяных котировок выступают уровни вблизи $30/bbl, сообщается в обзоре банка. Вечером вторника будут опубликованы... читать дальше
.12 мая 2020 года 09:39
Рынок нефти по-прежнему не находит значимых драйверов движения в какую-либо сторону - ИК "Велес Капитал"
Рынок нефти по-прежнему не находит значимых драйверов движения в какую-либо сторону, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Наиболее активно торгуемые фьючерсы на нефть Brent и WTI утром во вторник прибавляют 0,5-1,5% после снижения на 1-3% в понедельник, констатирует аналитик компании... читать дальше
.12 мая 2020 года 09:20
Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть слабо поднимаются во вторник. читать дальше
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