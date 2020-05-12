Пара USD/RUB в мае продолжит стремиться к диапазону 74,0-76,0 - Росбанк

Аналитики Росбанка не ожидают усиления тренда на укрепление рубля в условиях низких притоков экспортной выручки и умеренного пессимизма на сырьевых рынках, говорится в комментарии банка. Пара USD/RUB в мае продолжит стремиться к диапазону 74,0-76,0.

"Несмотря на укрепление позиций доллара на мировых рынках, российский рубль продолжает удерживать относительно крепкие позиции: USD/RUB 73,7, EUR/RUB 79,6, - отмечают эксперты Росбанка. - Поддержку рублю оказали цены на нефть, спрос на локальные активы в ожидании дальнейшего снижения ставки Банка России, а также повышенные объемы продажи валюты Банком России (в среднем 20 млрд руб./день с 22 апреля по 6 мая) из-за снижения стоимости барреля Urals ниже $25".

Цена на Urals в начале мая продемонстрировала заметное восстановление и превысила отметку $25/барр., что, по мнению аналитиков банка, должно уменьшить объем дополнительных покупок Банком России за счет средств от продажи Сбербанка. В свою очередь, Минфин выразил намерение увеличить объем ежедневных интервенций с 3.5 млрд руб. до 11.4 млрд руб. в период с 13 мая по 4 июня в рамках бюджетного правила.

"Соответственно, если продажи Банка России сократятся более, чем вдвое, то операции Минфина не компенсируют полного объема снижения. Более того, мы не ожидаем усиления тренда на укрепление рубля в условиях низких притоков экспортной выручки и умеренного пессимизма на сырьевых рынках. По нашим оценкам, пара USD/RUB в мае продолжит стремиться к диапазону 74,0-76,0", - заключают аналитики Росбанка.