Рубль уверенно укреплялся в пятницу, получая основную поддержку с рынка нефти - ИК "Велес Капитал"

Рубль вместе с основными валютами EM в пятницу почти весь день уверенно укреплялся, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. К окончанию рабочего дня отечественная валюта прибавляла более 1% в парах с долларом и евро.

Рост местных валют к доллару также наблюдался на большинстве валютных площадок EM. В частности, более 1% прибавляли бразильский реал и южноафриканский рэнд, почти на 1,5% росло мексиканское песо. По мнению эксперта ИК, основную поддержку рубль получал с рынка нефти, где котировки марки Brent росли к окончанию рабочего дня более чем на 2%. При этом локальная новость об увеличении почти втрое объема продаж валюты Минфином на период с 13 мая по 4 июня "в моменте" почти не оказала поддержки рублю.

"Индекс доллара к основным мировым валютам в течение дня показывал неоднозначную динамику, - комментирует Ю. Кравченко. - После "просадки" в первой половине дня индекс DXY вернул все утраченные позиции во второй половине дня вместе с выходом данных по рынку труда США. В частности, безработица в США в апреле составила рекордные 14,7% (после 4,4% в марте), однако такой результат оказался ниже консенсус-прогнозов. В свою очередь, число рабочих мест в американской экономике сократилось рекордными темпами (-20,5 млн), однако такое сокращение также оказалось лучше прогнозных ожиданий (-22 млн)".

Впрочем, укрепление USD оказалось недолгим, и уже к вечеру индекс доллара вновь оказался в отрицательной зоне, чему, на взгляд аналитика ИК "Велес Капитал", способствовало в том числе усиление аппетита к риску на новостях о готовности США и Китая способствовать выполнению первой части ранее заключенной торговой сделки.