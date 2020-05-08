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08 мая 2020 года 17:51
Инвесторы проявляют интерес к дивидендным бумагам - ИК "Фридом Финанс"
Настроение внешних рынков сегодня преимущественно позитивные, и в течение дня уверенность игроков только крепла, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Инвесторы проявляют интерес к дивидендным бумагам. "Главной макроэкономической новостью стали финальные данные по рынку труда в США на апрель - неожиданно лучше, чем было заложено в прогнозы, - указывает эксперт ИК. - Это поддержало фондовые и сырьевые площадки. Нефть марки Brent закрепилась выше 30 долларов. По нашему прогнозу, в течение вечера тренд к росту может усилиться. Это будет вызвано новыми данными Baker Hughes по числу буровых вышек. Не исключаем роста барреля в моменте до 33,5-34 долларов". Основные фондовые индексы России в течение дня практически без изменений, держатся чуть ниже отметок, на которых рынок открывался этим утром. "Мы ожидаем закрытия РТС между уровнями 1120-1130 пунктов. Индекс Мосбиржи может немного вырасти, но сохранится в диапазоне 2620-2640 пунктов", - полагает В. Емельянов. Список лидеров и аутсайдеров среди акций слабо изменился под вечер. Впереди идут Яндекс (+2,3%), МТС (+1,5%), Полюс (+0,9%), ФСК ЕЭС (+0,8%), Акрон (+0,8%). "Инвесторы ощутимо проявляют интерес к дивидендным бумагам, - подчеркивает аналитик ИК. - Исключение - Яндекс, который дорожает на фоне позитивного новостного фона, а также бумаги золотодобывающих компаний, которые с опозданием следуют за котировками драгметаллов. Унция золота сегодня держится выше 1700 долларов после серьезной просадки в середине недели. На ближайших сессия мы ожидаем новую волну роста до отметок 1750-1770 долларов". Хуже рынка сегодня держится ЛСР (-4,6%), что вызвано близостью дивидендной отсечки. Нисходящую динамику сохраняет Юнипро (-2,2%) после публикации слабой отчетности накануне. Также в минусе ММК (-1,5%), Лукойл (-1,4%), Русгидро (-1,3%), Мечел (-1,3%). Из названных стоит обратить внимание на ММК, где зреет техническая коррекция после 7 подряд негативных сессий. По мнению аналитика ИК "Фридом Финанс", на следующей неделе возможен отскок вверх до 39,4 рублей за акцию, что на 4% выше текущей цены.
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Компании упоминаемые в новости: Банк ВТБ
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08 мая 2020 года 18:25
ГК "ФИНАМ" рекомендует акции Check Point к покупке со среднесрочной целью на уровне $120, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова. "Мы ожидаем, что Check Point продолжит укреплять позиции в таких быстрорастущих секторах, как облачные хранилища данных и "интернет вещей".... читать дальше
.08 мая 2020 года 17:21
Julius Baer снижает рекомендацию по акциям еврозоны до "ниже рынка" и повышает рекомендацию по акциям США до "выше рынка"
Julius Baer снижает рекомендацию по акциям еврозоны до "ниже рынка" и повышает рекомендацию по акциям США до "выше рынка", говорится в комментарии банка. "Мы снизили рекомендацию по акциям еврозоны до "ниже рынка", учитывая ожидаемое медленное восстановление прибылей, растущие политические риски... читать дальше
.08 мая 2020 года 14:02
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.08 мая 2020 года 13:27
Вероятнее всего, валютный курс будет оставаться вблизи 74-75 руб./$ в ближайшие дни, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рубль незначительно укрепляется второй день подряд и торгуется вблизи 73,9 руб./$ прибавляя 0,3%, индекс Мосбиржи теряет 0,5%, - отмечают эксперты банка. -... читать дальше
.08 мая 2020 года 13:08
ГК "ФИНАМ" приостанавливает анализ и отзывает рекомендацию "покупать" для акций Cognizant Technology
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.08 мая 2020 года 12:00
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.08 мая 2020 года 11:40
Brent завершит неделю в верхней части диапазона 27-30 долл./барр., отмечается в комментарии начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова. Дефицит сильных идей для формирования направленного движения нефтяных котировок и публикации апрельского отчета по... читать дальше
.08 мая 2020 года 10:55
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Bristol-Myers Squibb, а целевой уровень ставит на пересмотр, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой. Американская биофармацевтическая компания опубликовала финансовую отчетность за первый квартал. "Мы полагаем,... читать дальше
.08 мая 2020 года 10:17
Фьючерсы на Brent остаются ниже $30 за баррель в ожидании новых драйверов, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. В краткосрочной перспективе дальнейший устойчивый рост выглядит спорным, хотя, с технической точки зрения, скачок в район $35 смотрится вполне... читать дальше
.08 мая 2020 года 09:20
Фондовый рынок США завершил торги в четверг на положительной территории. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются на торгах в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу. читать дальше
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