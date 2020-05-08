Инвесторы проявляют интерес к дивидендным бумагам - ИК "Фридом Финанс"

Настроение внешних рынков сегодня преимущественно позитивные, и в течение дня уверенность игроков только крепла, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Инвесторы проявляют интерес к дивидендным бумагам.

"Главной макроэкономической новостью стали финальные данные по рынку труда в США на апрель - неожиданно лучше, чем было заложено в прогнозы, - указывает эксперт ИК. - Это поддержало фондовые и сырьевые площадки. Нефть марки Brent закрепилась выше 30 долларов. По нашему прогнозу, в течение вечера тренд к росту может усилиться. Это будет вызвано новыми данными Baker Hughes по числу буровых вышек. Не исключаем роста барреля в моменте до 33,5-34 долларов".

Основные фондовые индексы России в течение дня практически без изменений, держатся чуть ниже отметок, на которых рынок открывался этим утром. "Мы ожидаем закрытия РТС между уровнями 1120-1130 пунктов. Индекс Мосбиржи может немного вырасти, но сохранится в диапазоне 2620-2640 пунктов", - полагает В. Емельянов.

Список лидеров и аутсайдеров среди акций слабо изменился под вечер. Впереди идут Яндекс (+2,3%), МТС (+1,5%), Полюс (+0,9%), ФСК ЕЭС (+0,8%), Акрон (+0,8%). "Инвесторы ощутимо проявляют интерес к дивидендным бумагам, - подчеркивает аналитик ИК. - Исключение - Яндекс, который дорожает на фоне позитивного новостного фона, а также бумаги золотодобывающих компаний, которые с опозданием следуют за котировками драгметаллов. Унция золота сегодня держится выше 1700 долларов после серьезной просадки в середине недели. На ближайших сессия мы ожидаем новую волну роста до отметок 1750-1770 долларов".

Хуже рынка сегодня держится ЛСР (-4,6%), что вызвано близостью дивидендной отсечки. Нисходящую динамику сохраняет Юнипро (-2,2%) после публикации слабой отчетности накануне. Также в минусе ММК (-1,5%), Лукойл (-1,4%), Русгидро (-1,3%), Мечел (-1,3%). Из названных стоит обратить внимание на ММК, где зреет техническая коррекция после 7 подряд негативных сессий. По мнению аналитика ИК "Фридом Финанс", на следующей неделе возможен отскок вверх до 39,4 рублей за акцию, что на 4% выше текущей цены.