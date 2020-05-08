Julius Baer снижает рекомендацию по акциям еврозоны до "ниже рынка" и повышает рекомендацию по акциям США до "выше рынка", говорится в комментарии банка. "Мы снизили рекомендацию по акциям еврозоны до "ниже рынка", учитывая ожидаемое медленное восстановление прибылей, растущие политические риски и неблагоприятное влияние секторальных факторов, - отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг. - На наш взгляд, относительные оценки рыночной стоимости полностью не отражают эти негативные моменты. С другой стороны, мы повысили рекомендацию по акциям США, которые должны выиграть от относительно быстрого восстановления экономики после пандемии COVID-19".

Экономисты банка понизили свой прогноз по росту ВВП еврозоны до -7,2% с +1,1% до кризиса. "Это отрицательно повлияло на наши прогнозы по прибылям, и особенно это касается акций еврозоны, где мы ожидаем снижения прибылей на 40% в текущем году, - указывает Патрик Ланг. - Скорректированные по секторам оценки европейских ценных бумаг по сравнению с американскими ниже всего лишь на единицы процентов по сравнению с исторически средними значениями, однако это не компенсирует сравнительно низкие перспективы роста и более высокие политические риски".

По сравнению с другими странами, такими как США и Япония, ограниченная фискальная гибкость и сниженная способность координировать и финансировать широкую программу стимулирования являются еще одним сравнительным недостатком региона и потенциальным негативным фактором для роста. "Наконец, мы полагаем, что возможный распад еврозоны из-за усиления уже существующих тенденций к расхождению будет набирать актуальность. Хотя вероятность такого сценария мала, он является оказывающим мощное влияние риском, который ухудшает соотношение риска и прибыли в отношении активов еврозоны. В результате, мы ожидаем, что ценные бумаги еврозоны в обозримом будущем будут показывать отстающую динамику и снижаем рекомендацию по региону до "ниже рынка"", - отмечает эксперт Julius Baer.

Аналитики банка ожидают, что экономика США, в отличие от еврозоны, восстановится достаточно быстро после кризиса COVID-19 и достигнет докризисных уровней уже в третьем квартале 2021 года (по сравнению с четвертым кварталом 2022 года в еврозоне). Это должно поддерживать уровень прибылей американских компаний в ближайшие 12 месяцев. "Кроме того, американские акции продолжат испытывать благоприятное влияние быстрого роста технологического и интернет-сектора, на которые приходится около 28% рыночной капитализации компаний индекса S&P 500 (по сравнению с 5% для индекса Stoxx 600) и которые относительно устойчивы к карантинным мерам. На этом фоне мы считаем американские акции относительным победителем в пост-кризисном мире и таким образом повышаем рекомендацию по акциям региона с "нейтральной" до "выше рынка"", - заключает Патрик Ланг.