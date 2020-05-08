Индекс Мосбиржи в пятницу может закрыться в диапазоне 2620-2650 пунктов - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи стабилизировался около своего внутридневного минимума, вблизи отметки 2620 пунктов. Вместе с тем публикация блока апрельской статистики, характеризующей состояние рынка труда в США, несколько "подбодрила" нефтяные фьючерсы. Поэтому, считает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос, рублевый индекс Мосбиржи вполне способен развернуться вверх в вечерние часы торгов. Он может закрыться в диапазоне 2620-2650 пунктов. Таким образом, указывает специалист ИК, его отклонение по итогам торгов пятницы едва ли превысит 0,5-0,7%.