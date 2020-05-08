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08 мая 2020 года 15:49
Акции МТС выглядят довольно интересно для "быков" - ИК "Велес Капитал"
Акции МТС, со среднесрочной технической точки зрения, выглядят для "быков" довольно интересно, считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Бумаги расположены выше средней полосы Боллинджера недельного графика (315 руб.), что указывает на неплохие шансы возвращения к февральскому максимуму 353,05 руб. В краткосрочном периоде акции "залегли в боковик", но способность удержать сопротивление 325 руб. будет служить сигналом в пользу развития роста к первой цели 335 руб. Задуматься о как минимум частичном закрытии "длинных" позиций стоит при преодолении поддержки 315 руб., а в особенности при падении ниже 300 руб.", - пишет она в своем комментарии.
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Компании упоминаемые в новости: МТС
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