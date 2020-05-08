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08 мая 2020 года 15:34

Индексам Мосбиржи и РТС важно сохранить поддержки 2600 и 1100 пунктов соответственно - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пятницы не присоединились к мировому росту ввиду приближения длительных выходных. То, как рынок завершит неделю, во многом будет зависеть от реакции зарубежных инвесторов на американскую статистику, считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. С технической точки зрения, отмечает она в своем комментарии, важным для индикаторов будет сохранить поддержки 2600 и 1100 пунктов соответственно.

Опубликовано: /Велес Капитал ИК/
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