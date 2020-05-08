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08 мая 2020 года 14:46
Sberbank CIB снизил рейтинг акций Роснефти и Газпром нефти до "продавать" по итогам переоценки сектора
Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, пересмотрел прогнозные цены анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Андрея Громадина и Анны Котельниковой. По итогам переоценки для обыкновенных акций ПАО "Роснефть" (MOEX: ROSN) и ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) рекомендация (рейтинг) понижена с "держать" до "продавать", а для обыкновенных акций ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и GDR ПАО "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) - с "покупать" до "держать". Для обыкновенных акций ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) и ПАО "Татнефть" (MOEX: TATN) была подтверждена рекомендация "покупать", а для привилегированных акций ПАО "Транснефть" (MOEX: TRNF) - "продавать". Аналитики Sberbank Investment Research с осторожностью относятся к краткосрочным перспективам нефтяного сектора и полагают, что цены на нефть могут протестировать новые минимумы, учитывая большой объем избыточного предложения на рынке и быстрое сокращение доступных хранилищ. Оценки и рекомендации аналитиков для обыкновенных акций (цены в долларах США): Прогнозная цена Роснефть - 4,40 (текущая цена - 4,6), рекомендация - продавать; Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 77,00 (текущая цена - 65,9), рекомендация - держать; Прогнозная цена Газпром нефть - 4,30 (теуущая цена - 4,5), рекомендация - продавать; Прогнозная цена Татнефть - 10,20 (текущая цена - 7,4), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Газпром - 3,80 (текущая цена - 2,5), рекомендация - покупать; Прогнозная цена НОВАТЭК - 150,00 (текущая цена - 139,1), рекомендация - держать; Прогнозная цена Транснефть (для привилегированных акций) - 1750,00 (текущая цена- 1840,0), рекомендация - продавать.
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Компании упоминаемые в новости: Газпром, ЛУКОЙЛ НК, Роснефть НК, Газпром нефть, Татнефть, Транснефть, Новатэк
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08 мая 2020 года 18:25
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