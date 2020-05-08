Sberbank CIB снизил рейтинг акций Роснефти и Газпром нефти до "продавать" по итогам переоценки сектора

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, пересмотрел прогнозные цены анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Андрея Громадина и Анны Котельниковой.

По итогам переоценки для обыкновенных акций ПАО "Роснефть" (MOEX: ROSN) и ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) рекомендация (рейтинг) понижена с "держать" до "продавать", а для обыкновенных акций ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и GDR ПАО "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) - с "покупать" до "держать".

Для обыкновенных акций ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) и ПАО "Татнефть" (MOEX: TATN) была подтверждена рекомендация "покупать", а для привилегированных акций ПАО "Транснефть" (MOEX: TRNF) - "продавать".

Аналитики Sberbank Investment Research с осторожностью относятся к краткосрочным перспективам нефтяного сектора и полагают, что цены на нефть могут протестировать новые минимумы, учитывая большой объем избыточного предложения на рынке и быстрое сокращение доступных хранилищ.

Оценки и рекомендации аналитиков для обыкновенных акций (цены в долларах США):

Прогнозная цена Роснефть - 4,40 (текущая цена - 4,6), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 77,00 (текущая цена - 65,9), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Газпром нефть - 4,30 (теуущая цена - 4,5), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Татнефть - 10,20 (текущая цена - 7,4), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром - 3,80 (текущая цена - 2,5), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НОВАТЭК - 150,00 (текущая цена - 139,1), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Транснефть (для привилегированных акций) - 1750,00 (текущая цена- 1840,0), рекомендация - продавать.